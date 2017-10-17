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Полицейские Родинского района разыскивают мошенника, который украл 17,5 тыс. рублей у жителя города Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В сообщении говорится, что накануне 46-летний житель ЯНАО приехал в гости к родственникам в село Кочки Родинского района. В сети мужчина нашел объявление о продаже прицепа для легковушки. Позвонив на указанный номер, он договорился с "продавцом" о покупке, а затем перевел на указанный автором объявления банковский счет всю стоимость прицепа — 17,5 тыс. рублей. Покупку он должен был забрать на одной из стоянок в Барнауле. Приехав в указанное место, мужчина не нашел никакой стоянки. Он вновь связался с якобы продавцом, который сначала попросил подождать еще несколько часов, а затем просто отключил телефон.

Потерпевший после этого обратился в полицию.

По факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовное дело. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Полицейским уже известно, что номер, на который звонил житель ЯНАО, зарегистрирован на барнаульца.