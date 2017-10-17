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Полицейские Родинского района разыскивают мошенника, который украл 17,5 тыс. рублей у жителя города Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ). Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В сообщении говорится, что накануне 46-летний житель ЯНАО приехал в гости к родственникам в село Кочки Родинского района. В сети мужчина нашел объявление о продаже прицепа для легковушки. Позвонив на указанный номер, он договорился с "продавцом" о покупке, а затем перевел на указанный автором объявления банковский счет всю стоимость прицепа — 17,5 тыс. рублей. Покупку он должен был забрать на одной из стоянок в Барнауле. Приехав в указанное место, мужчина не нашел никакой стоянки. Он вновь связался с якобы продавцом, который сначала попросил подождать еще несколько часов, а затем просто отключил телефон.
Потерпевший после этого обратился в полицию.
По факту мошенничества стражи порядка возбудили уголовное дело. Сейчас они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Полицейским уже известно, что номер, на который звонил житель ЯНАО, зарегистрирован на барнаульца.
Комментарии
Толку не будет от этих поисков. Я почти два года назад тоже оплатила двигатель продавцу который находился якобы в Иркутске. Теперь вот жду, пока наша доблестная полиция найдет мошенника, а Сбер вернет 80.000р которые я перечисляла за покупку.
видимо, для Вас это незначительная сумма, раз перевели неизвестно кому