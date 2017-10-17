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Экс-заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов, осужденный за взяточничество, этапирован в рубцовскую колонию строгого режима, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, отбывать наказание бывший чиновник будет в ИК №10 в Рубцовске. Местные заключенные заняты на дерево- и металлообработке.

Известно, что в данном учреждении есть молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, существует кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета, а за хорошее поведение и успешный труд отбывающие здесь наказание могут рассчитывать на то, чтобы поиграть на видеоприставках Xbox.

Колония, куда, по информации издания, направили Денисова, рассчитана почти на две тысячи заключенных. На территории также есть тренажерный зал, футбольная и волейбольная площадки, а в отрядах находятся столы для пинг-понга.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, Юрия Денисова признали виновным в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Фигурантом громкого дела была и супруга бывшего чиновника Татьяна Денисова. Ее приговорили к пяти годам и одному месяцу условного срока, признав виновной в посредничестве при получении преступных денег.

Адвокаты обвиняемых пытались оспорить приговоры в краевом суде, но им этого не удалось. В итоге они заявили о намерении обжаловать вердикт в Верховном суде, но пока что еще не подали кассацию.



