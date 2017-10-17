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Юрия Денисова этапировали в колонию с клубом, библиотекой и Xbox

, ИА "Амител"
Бывшего чиновника конвоировали в ИК №10 строгого режима в Рубцовске

Фото: Вести22

Экс-заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов, осужденный за взяточничество, этапирован в рубцовскую колонию строгого режима, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, отбывать наказание бывший чиновник будет в ИК №10 в Рубцовске. Местные заключенные заняты на дерево- и металлообработке.

Известно, что в данном учреждении есть молитвенная комната, клуб, библиотека с большим книжным фондом, существует кабельное телевидение, радио, выпускается стенгазета, а за хорошее поведение и успешный труд отбывающие здесь наказание могут рассчитывать на то, чтобы поиграть на видеоприставках Xbox.

Колония, куда, по информации издания, направили Денисова, рассчитана почти на две тысячи заключенных. На территории также есть тренажерный зал, футбольная и волейбольная площадки, а в отрядах находятся столы для пинг-понга.

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, Юрия Денисова признали виновным в особо крупном взяточничестве и приговорили к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Фигурантом громкого дела была и супруга бывшего чиновника Татьяна Денисова. Ее приговорили к пяти годам и одному месяцу условного срока, признав виновной в посредничестве при получении преступных денег.

Адвокаты обвиняемых пытались оспорить приговоры в краевом суде, но им этого не удалось. В итоге они заявили о намерении обжаловать вердикт в Верховном суде, но пока что еще не подали кассацию.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.10.2017 10:55
БЛАТНОЙ 2017

КУРОРТ

0  0
17.10.2017 10:57
- гость -

Xbox ему точно не светит. Как можно в 70 лет успешно трудиться на дерево- и металлообработке?

0  0
17.10.2017 10:59
- гость -

Можно стучять.

0  0
17.10.2017 10:59
- гость -

Можно стучять.

0  0
17.10.2017 11:06
гость

Наказание строгое, но справедливое. Не надо наглеть!

0  0
17.10.2017 11:08
- гость -

А как там с Белобородовым дела?

0  0
17.10.2017 11:19
- гость -

11:08, ну пока Карлин губернатор, думаю дело на тормоза.

0  0
17.10.2017 11:24
- гость -

Нужно эти фотографии из колонии вешать в коридорах министерств и правительств.

Есть дочки почета. Пусть будут и эти кадры.


0  0
17.10.2017 11:32
ИВАН ПРАВДИН

пока не искоренят кумовство, землячество и холуйство в образовании будут попадаться на крючок не такие еще персонажи..

0  0
17.10.2017 11:42
- гость -

Рядом с ним должен сесть его протеже, кто сейчас с благословения Денисова с наслаждением дербанит тот "кусок", на котором он погорел (вернее, его "погорели".

0  0
17.10.2017 11:51
мимонеходил

вор должно сидеть в тюрьма.

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