Фото: huffpost.com
Минздрав России поддержал запрет курения на воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на проект отзыва кабмина на поправки в антитабачный закон.
Сейчас проект отзыва министерства находится на согласовании в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре.
В РФ сейчас действует "антитабачный" закон, который был принят в 2013 году. Согласно ему, курить запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, в самолетах. Кроме этого, запрет распространяется на курение в кафе и ресторанах, поездах, зданиях вокзалов и гостиниц. Кроме этого, запрещена реклама табака.
В сообщении отмечается, что глава Минздрава Вероника Скворцова ранее заявляла о планах дальнейшего поэтапного повышения табачных акцизов в России. Министр назвала это самой эффективной на данный момент мерой по борьбе с табакокурением.
Комментарии
десяти метров!!!
На машине с заведённым двигателем можно в метре стоять, а с сигаретой 10 м? Что же они в них пихают, что они представляют такую опасность?
17.10.2017 11:08
- гость -
На машине тоже нельзя, кури ПДД.
Медицина медным тазом накрывается, а они метры считают
Эксперты ВШЭ предлагают ввести новый добровольный сбор с населения на оказание улучшенных услуг в сферах образования и медицины. Это поможет увеличить доходную часть бюджета и решит кадровый вопрос в регионах .
В бюджетах стран ОЭСР средняя доля расходов на здравоохранение увеличилась за указанный период с 17% до 18,7, то в России она сократилась с 12,1% до 10,8. Доля расходов на образование в бюджетах стран ОЭСР в эти же сроки сохранялась на уровне около 13%, в то время как в России она снизилась с 11,8% до 9,9. Если Россия на фоне планируемого снижения общего объема расходов относительно ВВП сохранит принцип финансирования здравоохранения и образования, это отдалит ее от уровня развитых стран в сторону стран третьего мира, заключают эксперты.
Ведь прежде чем запретить сие курение не ближе этих долбанных 10 метров, надо было сначала мозгами пошевелить и сообразить, что перед этим необходимо предусмотреть и выполнить как минимум:
1. Оборудовать не ближе ими продуманных этих 10 метрах места курения
Специальные места на открытом воздухе для курения табака должны быть оснащены знаком "Место для курения", пепельницами и искусственным освещением (в темное время суток). В свою очередь, изолированные помещения для курения табака оборудуются:
- дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, с внешней стороны которой размещен знак "Место для курения";
- пепельницами;
- искусственным освещением;
- огнетушителем;
- приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения
Согласно документу, такие специальные места и помещения для курения должны соответствовать гигиеническим нормативам содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ и санитарным правилам (гигиеническим требованиям к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест)
Это требования Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
Так что, уверен, что вся эта фигня так и останется не выполнена, а придумана только для того. чтобы штрафы драть с народа и не более - БЮДЖЕТ ПОПОЛНЯТЬ, потому как воровать там уже более нечего!!!
В магазинах сигареты прикрыты шторкой, а алкоголь красуется на полках. На пачках страшные предупреждающие надписи и картинки, а на бутылках красота и реклама напитка. Курить в самолёте нельзя, а спиртное подают! А теперь скажите - от выкуренной сигареты или от выпитой пол-литры вы полезете в драку? От пьяных шарахаются, боясь за свою жизнь, а от курящего только зажимают нос, чтоб не вдохнуть дым горящих листьев табака.
В бюджетах стран ОЭСР средняя доля расходов на здравоохранение увеличилась за указанный период с 17% до 18,7, то в России она сократилась с 12,1% до 10,8. Доля расходов на образование в бюджетах стран ОЭСР в эти же сроки сохранялась на уровне около 13%, в то время как в России она снизилась с 11,8% до 9,9.
Как-то ваши эксперты не правильно подсчитали. Расходная часть бюджета РФ в 2017 составляет 16241 млрд. из низ на здравоохранение выделяется 378 млрд. на образование 595 млрд.