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Минздрав России поддержал запрет курения на воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на проект отзыва кабмина на поправки в антитабачный закон.

Сейчас проект отзыва министерства находится на согласовании в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре.

В РФ сейчас действует "антитабачный" закон, который был принят в 2013 году. Согласно ему, курить запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, в самолетах. Кроме этого, запрет распространяется на курение в кафе и ресторанах, поездах, зданиях вокзалов и гостиниц. Кроме этого, запрещена реклама табака.

В сообщении отмечается, что глава Минздрава Вероника Скворцова ранее заявляла о планах дальнейшего поэтапного повышения табачных акцизов в России. Министр назвала это самой эффективной на данный момент мерой по борьбе с табакокурением.