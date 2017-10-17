Вторник, 17 Октябрь, 11:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы планируете отдохнуть на ноябрьские праздники?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,09
€ 67,3
Brent
$ 51,5
7°
Обь
111см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Год экологии - 2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

СМИ: Минздрав одобрил запрет на курение возле подъездов жилых домов

, ИА "Амител"
В настоящее время проект отзыва министерства находится на согласовании в ряде ведомств

Фото: huffpost.com

Минздрав России поддержал запрет курения на воздухе на расстоянии менее десяти метров от входа в подъезды жилых домов. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на проект отзыва кабмина на поправки в антитабачный закон.

Сейчас проект отзыва министерства находится на согласовании в Минстрое, Минэкономразвития, Минфине, Минюсте и Роспотребнадзоре.

В РФ сейчас действует "антитабачный" закон, который был принят в 2013 году. Согласно ему, курить запрещено на территории стадионов, школ, вузов и больниц, в самолетах. Кроме этого, запрет распространяется на курение в кафе и ресторанах, поездах, зданиях вокзалов и гостиниц. Кроме этого, запрещена реклама табака.

В сообщении отмечается, что глава Минздрава Вероника Скворцова ранее заявляла о планах дальнейшего поэтапного повышения табачных акцизов в России. Министр назвала это самой эффективной на данный момент мерой по борьбе с табакокурением.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

17.10.2017 11:08
- гость -

десяти метров!!!

На машине с заведённым двигателем можно в метре стоять, а с сигаретой 10 м? Что же они в них пихают, что они представляют такую опасность?

0  0
17.10.2017 11:14
- гость -


17.10.2017 11:08
- гость -
На машине тоже нельзя, кури ПДД.

0  0
17.10.2017 11:19
Не курью

Медицина медным тазом накрывается, а они метры считают

0  0
17.10.2017 11:38
- гость -

Эксперты ВШЭ предлагают ввести новый добровольный сбор с населения на оказание улучшенных услуг в сферах образования и медицины. Это поможет увеличить доходную часть бюджета и решит кадровый вопрос в регионах .

В бюджетах стран ОЭСР средняя доля расходов на здравоохранение увеличилась за указанный период с 17% до 18,7, то в России она сократилась с 12,1% до 10,8. Доля расходов на образование в бюджетах стран ОЭСР в эти же сроки сохранялась на уровне около 13%, в то время как в России она снизилась с 11,8% до 9,9. Если Россия на фоне планируемого снижения общего объема расходов относительно ВВП сохранит принцип финансирования здравоохранения и образования, это отдалит ее от уровня развитых стран в сторону стран третьего мира, заключают эксперты.

0  0
17.10.2017 11:41
- гость -

Ведь прежде чем запретить сие курение не ближе этих долбанных 10 метров, надо было сначала мозгами пошевелить и сообразить, что перед этим необходимо предусмотреть и выполнить как минимум:

1. Оборудовать не ближе ими продуманных этих 10 метрах места курения

Специальные места на открытом воздухе для курения табака должны быть оснащены знаком "Место для курения", пепельницами и искусственным освещением (в темное время суток). В свою очередь, изолированные помещения для курения табака оборудуются:

- дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения, с внешней стороны которой размещен знак "Место для курения";
- пепельницами;
- искусственным освещением;
- огнетушителем;
- приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения

Согласно документу, такие специальные места и помещения для курения должны соответствовать гигиеническим нормативам содержания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ и санитарным правилам (гигиеническим требованиям к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест)

Это требования Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".

Так что, уверен, что вся эта фигня так и останется не выполнена, а придумана только для того. чтобы штрафы драть с народа и не более - БЮДЖЕТ ПОПОЛНЯТЬ, потому как воровать там уже более нечего!!!

0  0
17.10.2017 11:43
- гость -

В магазинах сигареты прикрыты шторкой, а алкоголь красуется на полках. На пачках страшные предупреждающие надписи и картинки, а на бутылках красота и реклама напитка. Курить в самолёте нельзя, а спиртное подают! А теперь скажите - от выкуренной сигареты или от выпитой пол-литры вы полезете в драку? От пьяных шарахаются, боясь за свою жизнь, а от курящего только зажимают нос, чтоб не вдохнуть дым горящих листьев табака.

0  0
17.10.2017 11:49
- гость -

В бюджетах стран ОЭСР средняя доля расходов на здравоохранение увеличилась за указанный период с 17% до 18,7, то в России она сократилась с 12,1% до 10,8. Доля расходов на образование в бюджетах стран ОЭСР в эти же сроки сохранялась на уровне около 13%, в то время как в России она снизилась с 11,8% до 9,9.

Как-то ваши эксперты не правильно подсчитали. Расходная часть бюджета РФ в 2017 составляет 16241 млрд. из низ на здравоохранение выделяется 378 млрд. на образование 595 млрд.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:51
Автоцистерна перевернулась на трассе в Алтайском крае 0
11:40
Сколько жители Барнаула задолжали за свет и как бороться с уловками УК 1
11:32
Записку похищенной в Египте девушки обнаружили на деньгах 0
11:22
Олег Газманов попал в аварию на трассе в Пермском крае 1
11:13
Глава Минфина рассказал, на сколько вырастут зарплаты в 2018 году 2
11:04
СМИ: Минздрав одобрил запрет на курение возле подъездов жилых домов 7
10:51
Юрия Денисова этапировали в колонию с клубом, библиотекой и Xbox 11
10:33
Житель ЯНАО перевел мошеннику 17,5 тыс. руб. за покупку прицепа в Барнауле 2
10:30
Онлайн-конференция в "Росводоканал Барнаул" состоится 19 октября 0
10:22
Храм Архангела Михаила в Барнауле обрел позолоченные купола 2
10:12
Подробности смертельного наезда Lexus на пешеходов в Барнауле 18
10:04
КНДР заявила о возможном начале ядерной войны в любой момент 1
09:48
Две легковушки остались без бамперов после аварии в Барнауле 0
09:32
Голые новосибирцы устроили поножовщину, есть жертвы 14
09:30
"Быстромаркет": интернет-магазин для барнаульцев 2
09:24
Загоревшийся многоквартирный дом в Барнауле тушили 25 человек 0
09:20
Как не купить квартиру с долгами за свет? Инфографика 2
09:11
Как уберечь ребенка от ОРВИ. Советы детского врача-диетолога 0
09:00
Какие подарки получил Заринск на юбилей края. Инфографика 0
08:57
Издательские проекты Алтайского края презентуют в Москве 17 октября 2
08:41
Шестибалльные пробки на дорогах ждут барнаульцев утром 17 октября 0
08:30
Кофе и книга: топ-10 осенних новинок представил "Читай-город" 24
08:21
СМИ: житель США взорвал дом со своей женой, чтобы жениться на россиянке 4
08:00
Автосалоны и рестораны: за кого голосуют барнаульцы в премии Amic.ru 6
07:50
Велополеты: как маунтинбайкеры отдыхают в Манжероке 0
07:34
Почему алтайские продукты стоят дорого и как в регионе борются с подделками 21
07:22
Тишина и красота: заброшенные места планеты, которые вас очаруют 3
07:03
"Трешку" с дизайнерским ремонтом и камином продают в Барнауле за 10,5 млн 7
06:47
Какая семья может считаться малоимущей и какие у нее льготы. Инфографика 20
06:32
Россия полностью перейдет на выдачу электронных ПТС с 1 июля 2018 года 4
06:18
Тепло и без осадков: прогноз погоды в Алтайском крае на 17 октября 0
06:01
Как в Барнауле возле медкластера доделывают парковку за 100 млн рублей 20
05:08
Женщина-боксер поцеловала соперницу в губы во время дуэли взглядов 6
04:03
Трамп назвал историю о "сговоре с РФ" оправданием демократов 0
03:07
СМИ: украинцы за год украли товаров из магазинов на 1 миллиард гривен 4
02:12
Житель Новочеркасска выставил на продажу "волшебного" кота за 2,5 млн руб. 3
01:14
Дуров собирается обжаловать решение суда о штрафе Telegram 1
00:23
Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии 2
23:58
Глава ДНР заявил о задержании причастных к гибели Моторолы 1
23:34
СМИ: немецким экспертам не понравилась LADA Vesta 5
23:12
Турецкое правительство продлило на три месяца режим чрезвычайного положения 0
22:58
Врачи рассказали о состоянии госпитализированного Джигарханяна 0
22:26
Названы предварительные дата и место прощания с Марьяновым 0
22:08
Дворкович выступил против понижения порога беспошлинной интернет-торговли 0
21:58
Очевидцы: в Барнауле два человека погибли под колесами авто 8
21:27
Генпрокуратура не нашла нарушений при производстве фильма "Матильда" 2
21:08
Песков: решений по амнистии к 100-летию революции пока нет 0
20:48
Названы регионы-лидеры России по смертности от алкоголя 0
20:26
Представитель КНДР передал Матвиенко обращение Ким Чен Ына 1
20:09
В Киеве задумались о развале России с помощью украинской диаспоры 1

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.