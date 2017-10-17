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Глава Минфина рассказал, на сколько вырастут зарплаты в 2018 году

, ИА "Амител"
По прогнозу Антона Силуанова, средние заработные платы увеличатся на 4,1%, а реальные доходы населения — на 2,3%

Фото: irontimes.com

Глава федерального Минфина Антон Силуанов рассказал, на сколько в России должны вырасти заработные платы в 2018 году.

Как сообщает "Российская газета", об этом министр высказался в рамках заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Говоря о проекте бюджета страны на 2018-2020 годы, он отметил, что одной из основных целей главного финансового документа РФ являлось поддержание снизившихся за период кризиса доходов населения.

По прогнозу Минфина, в 2018 году рост заработных плат в России составит порядка 4,1%, а увеличение реальных доходов населения запланировано на уровне 2,3%.

"Мы видим, что мы выходим уже в этом году и в следующем году из тех отрицательных значений роста реальных зарплат, которые сложились в 2016 году", — пояснил Силуанов.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.10.2017 11:16
- гость -

Теперь бы не плохо озвучить на сколько вырастут цены, плата за жкх, бензин и тд.

0  0
17.10.2017 11:20
- гость -

из тех отрицательных значений роста реальных зарплат

да-да, в предвыборный год реальная зарплата не может уменьшаться - только рост на отрицательную величину )

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