Сколько жители Барнаула задолжали за свет и как бороться с уловками УК

Чем грозит клиенту БГЭС скопившийся долг за электроэнергию — одна из тем, которую обсудят в эфире радио "Эхо Москвы" в Барнауле.

Генеральный директор "Барнаульской горэлектросети" Иван Василиади станет гостем программы "Тема дня" на радиостанции "Эхо Москвы" в Барнауле во вторник, 17 октября.

Темой прямого эфира станут вопросы, которые жители Барнаула чаще всего задают во время онлайн-конференций и прямых эфиров с руководством БГЭС. Чем грозит клиенту БГЭС скопившийся долг за электроэнергию? Как управляющие компании обходятся с платежами населения? Появится ли система предоплаты за свет? На эти и другие вопросы ответит эксперт радиостанции.



Начало прямого эфира в 17:00. Ваши вопросы вы можете задать, позвонив по телефону: (3852) 68-33-40. Слушайте радио "Эхо Москвы" в Барнауле на волне 69.11 УКВ или онлайн.