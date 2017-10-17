Фото: instagram.com/oleggazmanov/
Известный певец Олег Газманов попал в дорожную аварию на трассе в Пермском крае.
Об инциденте он сообщил на своей странице в Instagram. По словам музыканта, ДТП произошло в Усольском районе Пермского края.
"Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!!!" - написал Газманов.
К счастью, певец не пострадал. Отметим, что 18 октября у артиста должен состояться концерт в Перми.
Комментарии
у Оартиста должен состояться концерт в Перми
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спасибо, будем внимательны!