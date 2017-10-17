Фото: instagram.com/oleggazmanov/

Известный певец Олег Газманов попал в дорожную аварию на трассе в Пермском крае.

Об инциденте он сообщил на своей странице в Instagram. По словам музыканта, ДТП произошло в Усольском районе Пермского края.

"Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!!!" - написал Газманов.

Усольский р-н Пермский кр.Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу 2 ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!!! Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) Окт 16 2017 в 10:25 PDT

К счастью, певец не пострадал. Отметим, что 18 октября у артиста должен состояться концерт в Перми.