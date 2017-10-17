Фото: english.alarabiya.net

В Египте на купюре номиналом 10 фунтов нашли записку, которую могла написать похищенная девушка. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Al Arabiya.

Снимок банкноты с надписью на арабском языке вызвал обсуждение в Facebook, пишет издание. В записке сказано, что ее автора "похитили и держат в квартире". Также девушка называет свое имя — Джейна Шоукэт. После этих слов она указала адрес.

Отмечается, что стражи порядка проверили указанную квартиру, но не нашли ничего подозрительного. По данному адресу живет женщина, работающая юристом, и ее сын. Похищений людей в тех местах зарегистрировано не было.