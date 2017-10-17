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Госдума попросит расширения субсидий производителям сельхозтехники

, ИА "Амител", Александра Черданцева
На полях России работает около 580 тысяч тракторов и комбайнов, но больше половины из них считаются устаревшими

Фото: Александра Черданцева

Депутаты Госдумы попросят правительство увеличить  субсидии производителям дорожной и сельхозтехники. Об этом на парламентских слушаниях в Госдуме в понедельник, 16 октября, заявил депутат от Алтайского края Виктор Зобнев. Подробности слушаний передает корреспондент портала Amic.ru, находящийся в ГД с рабочей поездкой.

Тема слушаний — "Стратегическое развитие отраслей сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения". В основном депутаты Госдумы, руководители промышленных предприятий, представители профильных министерств, эксперты обсуждали сельхозмашиностроение.

Виктор Зобнев пояснил, что слушания проводятся в преддверии принятия нового бюджета. Разработчики предложений будут добиваться их учёта при распределении расходов госказны.

"Сейчас Госдума действительно лоббирует, в хорошем смысле, интересы сельхозмашиностроения. Вопрос стратегического развития отраслей народного хозяйства, сельхозмашиностроения, производство дорожно-строительной техники, производство пищевого оборудования напрямую связан с сельским хозяйством, как следствие, обеспечение производственной безопасности нашей Родины", — сказал депутат Зобнев.

В числе предложений – увеличение субсидий, введение утилизационного сбора на полуприцепы, 50%-ной инвестиционной льготы по налогу на прибыль и другое.

А в чем, собственно, проблема? По словам депутата ГД Владимира Кашина, в России в сельхозобороте 80 млн га земель, ещё 40 млн в оборот не введены. Главная тому причина — недостаток агротехники. Более половины комбайнов и тракторов старше 10 лет.

Директор департамента Минсельхоза РФ Петр Чекмарёв добавил, что ежегодно России для полноценного техперевооружения требуется 56 тысяч новых тракторов, в стране же производится всего 6,6 тысячи. Отсюда спрос на иностранную технику.

Чекмарёв привел статистику по стране: для России оптимально наличие почти 560 тысяч тракторов, а в реальности — 455 тысяч, 159 тысяч зерноуборочных комбайнов, а есть 125 тысяч. А вот что в СФО: тракторов надо 94 тысячи, а есть 70 тысяч, зерноуборочных почти 30 тысяч, а есть 24 тысячи.

Кроме общих финансовых проблем и высоких цен на технику, есть ещё несколько причин невысоких темпов перевооружения: цена на зерно становится меньше вложенных в него средств, а поддержка со стороны государства не всегда надёжная.

Одна из главных программ, которую обсуждали на слушаниях,  - так называемое постановление правительства №1432 (субсидии производителям). Все участники признали его роль в поддержке системы, но все напомнили, что ещё за 2016 год производители не получили от государства 3,5 млрд рублей. 

Как рассказал Amic.ru Виктор Зобнев, по итогам слушаний правительству РФ будет рекомендовано выплатить эти средства. 

Президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин в своём выступлении отразил ещё три направления господдержки кроме субсидирования производства. Это субсидирование покупки техники, модернизации производства и продвижения на экспорт. 

Все признали, что поддержка есть, но не хватает системности. Очень лаконично высказался гендиректор ООО "МЗ "Тонар" Денис Кривцов:

"Надо уходить от поддержки штанов отдельных предприятий и заниматься стимулированием всей отрасли".

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

17.10.2017 12:07
- гость -

Если техника исправно выполняет свое назначение можно ли считать ее устаревшей и навязывать новые траты?

0  0
17.10.2017 12:09
- гость -

Если есть потребность в тракторах, почему не увеличиваем свое производство?

0  0
17.10.2017 12:39
- гость -

И это в то время, когда министр экономического развития России Максим Орешкин выступает за «отмену субсидий и уменьшение субсидий по сельскому хозяйству на глобальном рынке»?

0  0
17.10.2017 13:11
- гость -

Тракторы Владимирского завода решили бы все проблемы фермеров но их нет

0  0
17.10.2017 13:11
- гость -

Тракторы Владимирского завода решили бы все проблемы фермеров но их нет

0  0
17.10.2017 13:11
- гость -

Тракторы Владимирского завода решили бы все проблемы фермеров но их нет

0  0
17.10.2017 13:13
- гость -

Нет и завода есть только не эффективные собственники ,министры и слуги депутаты

0  0
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