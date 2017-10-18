Барнаул станет центром передовых знаний и перспективных бизнес-знакомств Сибири 1 декабря. Форум "Сибирский трамплин" соберет более 300 предпринимателей из Новосибирска, Томска, Алтайского края, Республики Алтай и Кемеровской области.
Трамплин для бизнеса будет работать практически непрерывно в двух направлениях:
- Нетворкинг, или создание деловых связей на дискуссионных площадках
- Полезные и актуальные выступления спикеров
Подробные программы спикеров и информация о самих персонах есть на сайте.
Повестку дня сформируют два хедлайнера (обычно хедлайнер у мероприятия один, но "Сибирский трамплин" является исключением):
- Владимир Левченко, известный финансовый аналитик, автор популярного блога о финансах, выступит с программой "Новая экономическая реальность. Что это такое и как с этим жить?".
- Максим Поташев (тот самый из "Что? Где? Когда?") поделится технологиями развития мышления на семинаре "Принятие решений и развитие силы интеллекта".
|Владимир Левченко
|Максим Поташев
Также на "Трамплине" выступят Татьяна Гребенкина, эксперт в области управленческого консалтинга, Владимир Завертайлов, руководитель SCRUM-студии "Сибирикс", и Роман Тарасенко, главный по маркетингу на предстоящем мероприятии.
|Владимир Завертайлов
|Татьяна Гребенкина
Каждый из них приготовил для участников форума особенную программу на основе собственного опыта и проверенных инструментов. Наиболее актуальные вопросы, поднятые в докладах спикеров, участники смогут обсудить на дискуссионных площадках в перерывах, так что каждая минута этого дня пройдет с максимальной отдачей.
Стоимость билета на бизнес-форум "Сибирский трамплин" сейчас минимальна и составляет 5800 руб., но с 1 ноября начнет расти.
Записаться на форум и забронировать билет по специальной цене возможно по телефону: 529-759
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