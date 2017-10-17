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Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation составила список мировых мегаполисов, наиболее опасных для женщин, передает РИА "Новости".

По итогам опроса самым опасным для женщин городом признали Каир. Вторую строчку в рейтинге разделили пакистанский Карачи и столица Демократической Республики Конго Киншаса. В топ-5 были включены индийский город Дели и столица Перу Лима.

Москва расположилась на 16-й позиции в рейтинге. Самыми безопасными мегаполисами составители списка признали только Париж, Токио и Лондон.

Уточняется, что исследование проводилось путем опроса экспертов. На оценку влияли такие критерии, как уровень сексуального насилия, доступность медуслуг, распространенность некоторых культурных традиций, например, женского обрезания и практики выдачи замуж против воли девушки, а также экономические возможности, в том числе доступ к образованию.