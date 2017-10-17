Фото: Алтайский строительный портал

Публичные слушания о расширении территории сереброплавильного завода и территории туркластера "Барнаул – горнозаводской город" пройдут в краевой столице 2 ноября, сообщается на сайте мэрии.

Обсуждение вопроса проводится по заявлению ООО "МАТЧ", которое является собственником бывшего сереброплавильного завода.

Инициаторы слушаний надеются одобрить изменения планировки территории туркластера и проекта межевания территории в границах улицы Ползунова, проспекта Красноармейского, улицы Мамонтова, проспекта Социалистического.

Слушания состоятся 2 ноября в 11:00 в здании первой плавильной фабрики по адресу Ползунова, 37. Заинтересованные жители краевой столицы могут направлять свои предложения по обсуждаемым вопросам до 1 ноября в справочно-информационный сектор на проспекте Строителей, 8 (кабинет 14).

Напомним, что переходом территории бывшего сереброплавильного завода ООО "Матч" здесь планируется реализовать масштабный проект реновации. Впрочем, многих горожан взволновала информация о том, что на территории бывшего завода может появиться новый торговый центр.

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг, привлеченный к разработке концепции развития территории завода, комментировал эту проблему так: "Мы называем это ТЦ, но я стараюсь так не говорить, это новое коммерческое сооружение. Я не могу утверждать на все 100 процентов, что оно появится и все будет так, как задумал собственник, но я знаю их желание, кроме того, я считаю, что такое здание должно быть на этой территории. Но о его размерах, габаритах и строительстве можно будет говорить, когда определятся с участком, параметрами и прочим".