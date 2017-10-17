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Исследовательская компания QS Quacquarelli Symonds опубликовала новый выпуск регионального рейтинга университетов QS среди вузов стран Восточной Европы и Центральной Азии. В него вошли 97 российских вузов, включая четыре сибирских. Данный показатель увеличился на 33 единицы по сравнению с прошлым годом, пишет РБК.

Издание уточняет, что в топ-100 вошли 23 отечественных заведения, причем МГУ им. М.В. Ломоносова и Новосибирский государственный университет заняли первое и второе места соответственно. Данные вузы показывают высокие результаты уже третий год подряд — ранее их позиции оставались такими же. В первую десятку попал и Санкт-Петербургский государственный университет (четвертое место), который потерял одну позицию за год.

Тройку лидеров в текущем году закрывает Тартуский университет в Эстонии. В топ-10 также вошли Карлов вуз из Чехии, Варшавский университет из Польши, Босфорский университет (Стамбул), Чешский технический университет из Праги, турецкий Ближневосточный технический университет и ​Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Добавим, что также в сотню лучших вошли Томский госуниверситет (11-я строчка), Томский политехнический университет (40-я позиция) и Новосибирский технический госуниверситет (73-е место).

Подчеркивается, что рейтинги QS являются одними из самых влиятельных мировых рейтингов вузов. Для формирования рейтинга QS оценивает вузы по девяти критериям, из которых самым важным является академическая репутация (влияет на 30% оценки), репутация у работодателей (20% от оценки), соотношение научно-педагогического состава и студентов в заведении (15% от итоговой оценки), на 10% оценка зависит от количества публикаций на одного сотрудника университета, 10% оценки зависит от влияния университета в интернете, по 5% дает количество сотрудников с научными степенями и цитирование статей, еще по 2,5% зависит от доли иностранных сотрудников и иностранных студентов.

По словам директора Института развития образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, на рейтинг могут ориентироваться работодатели, абитуриенты, родители и люди, которые хотят получить дополнительное образование. "Как правило, чем выше вуз в рейтинге, тем выше компетенции его выпускников, следовательно, больше шансы на их трудоустройство, высокий заработок и т.д.", — цитирует ее издание.