фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Горно-Алтайск — город, расположенный на юге Западной Сибири. Является столицей и единственным городом Республики Алтай.

О первых русских поселениях здесь известно с 20-х годов XIX века. Это были переселенцы из Бийска, которые и основали село Улала - будущий Горно-Алтайск.

Население города, по последним данным, составляет около 63 000 человек, из них более 30% — алтайцы. На улицах часто можно услышать алтайскую речь и увидеть вывески с двойными надписями.

В городе много молодежи, большая часть которой приезжает в республиканский центр учиться. В Горно-Алтайске есть государственный университет, медицинское училище, колледж культуры и искусства, Институт алтаистики им. С.С. Суразакова, а также учреждения, представляющие СО РАСН и СО РАН.

Стоит отметить также архитектуру города. На многих зданиях можно заметить конусообразные стеклянные крыши — стилизация под традиционное алтайское жилье - аил.

Фотокорреспондент портала Amic.ru проездом побывал в горной столице и прогулялся по её улицам.