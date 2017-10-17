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Эксперты назвали ТОП-10 регионов России с самым дорогим жильем для туристов — Алтайский край в этот список не вошел.
Соответствующее исследование провел сайт бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг был составлен по данным броней отелей, квартир и гостевых домов в текущем году.
Десятка регионов страны с самым недешевым жильем для отдыхающих выглядит так (указана средняя оплата за суточное проживание):
- Кемеровская область, 6770 рублей;
- Калужская область, 6250 рублей;
- Челябинская область, 5750 рублей;
- Московская область, 5690 рублей;
- Тверская область, 5430 рублей;
- Карелия, 4860 рублей;
- Ленинградская область, 4820 рублей;
- Владимирская область, 4260 рублей;
- Ярославская область, 4080 рублей;
- Нижегородская область, 3830 рублей.
Также эксперты выяснили, что в среднем туристы бронируют проживание в субъектах РФ длительностью от двух до трех ночей. Если же говорить о предпочтениях отдыхающих за городом, то зачастую они предпочитают бронирование гостевых домов сразу для двух семей или компаний из четырех и более человек.
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