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Эксперты назвали ТОП-10 регионов России с самым дорогим жильем для туристов — Алтайский край в этот список не вошел.

Соответствующее исследование провел сайт бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг был составлен по данным броней отелей, квартир и гостевых домов в текущем году.

Десятка регионов страны с самым недешевым жильем для отдыхающих выглядит так (указана средняя оплата за суточное проживание):

Кемеровская область, 6770 рублей;

Калужская область, 6250 рублей;

Челябинская область, 5750 рублей;

Московская область, 5690 рублей;

Тверская область, 5430 рублей;

Карелия, 4860 рублей;

Ленинградская область, 4820 рублей;

Владимирская область, 4260 рублей;

Ярославская область, 4080 рублей;

Нижегородская область, 3830 рублей.

Также эксперты выяснили, что в среднем туристы бронируют проживание в субъектах РФ длительностью от двух до трех ночей. Если же говорить о предпочтениях отдыхающих за городом, то зачастую они предпочитают бронирование гостевых домов сразу для двух семей или компаний из четырех и более человек.