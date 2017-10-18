Гараж и баня жительницы Калманки попали "под снос" из-за несоблюдения энергобезопасности.

В "Алтайкрайэнерго" по итогам анализа статистики судебных решений за 9 месяцев 2017 года проводят разъяснительную работу с потребителями электроэнергии о соблюдении мер электробезопасности при строительстве зданий и сооружений в охранных зонах линий электропередачи.

Так, одним из последних судебных решений по спорным делам по этому направлению стало решение Калманского районного суда, предписывающее жительнице села Калманка снести гараж и баню на принадлежащем ей земельной участке по причине "попадания" их в охранную зону.

В соответствии с п. 2 статьи 89 Земельного кодекса РФ установлено, что в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков, независимо от их категории.

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 утверждены Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Также предусмотрено, что в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 Вольт, запрещено размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки для всех видов машин и механизмов, за исключением автомобилей частных автовладельцев.

Кроме того, в пределах охранных зон запрещено строительство и капитальный ремонт, реконструкция и снос любых зданий и сооружений без письменного разрешения сетевой организации.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов на следующем расстоянии:

для линий напряжением до 1 киловольта – 2 метра

для воздушных линий напряжением от 1 до 20 киловольта – 10 метров

для воздушных линий напряжением от 35 киловольт – 15 метров

"Указанные требования необходимо соблюдать не только для того, чтобы обеспечить безопасность на энергообъектах, но и для сохранности жизни и здоровья людей. Мы призываем наших потребителей во избежание негативных последствий уже на этапе планирования построек на своем земельном участке заблаговременно производить согласование с сетевой организацией. Наши специалисты в филиалах и РЭС "Алтайкрайэнерго" готовы дать квалифицированные ответы на все вопросы, связанные с соблюдением охранных объектов электрохозяйства", — отметил генеральный директор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб.

Охранные зоны вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину прокладки кабеля), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

При прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы.

"Алтайкрайэнерго" (http://www.altke.ru, http://sk-altke.ru) – одна из ведущих компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 343 тысячам физических лиц.

9 филиалов обслуживают более 8 тысяч километров кабельных и воздушных линий, более 3 тысяч трансформаторных подстанций в 90 городах и селах.

Более чем 50-летний опыт успешной работы, более 2 тысяч квалифицированных сотрудников, широкий спектр профессиональных компетенций, внедрение энергосбережения и современных технологий управления и IT-решений характеризуют "Алтайкрайэнерго" как надежного и клиентоориентированного партнера для предприятий и организаций региона, а также бытовых потребителей электроэнергии.