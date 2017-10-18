Среда, 18 Октябрь, 10:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы планируете отдохнуть на ноябрьские праздники?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,34
€ 67,46
Brent
$ 51,5
3°
Обь
103см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Год экологии - 2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Гараж и баню снесут у жительницы села из-за нарушения энергобезопасности

, ИА "Амител"
Компания "Алтайкрайэнерго" проводит разъяснительную работу по теме соблюдения охранных зон линий электропередачи

Гараж и баня жительницы Калманки попали "под снос" из-за несоблюдения энергобезопасности. 

В "Алтайкрайэнерго" по итогам анализа статистики судебных решений за 9 месяцев 2017 года проводят разъяснительную работу с потребителями электроэнергии о соблюдении мер электробезопасности при строительстве зданий и сооружений в охранных зонах линий электропередачи.

Так, одним из последних судебных решений по спорным делам по этому направлению стало решение Калманского районного суда, предписывающее жительнице села Калманка снести гараж и баню на принадлежащем ей земельной участке по причине "попадания" их в охранную зону.

В соответствии с п. 2 статьи 89 Земельного кодекса РФ установлено, что в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков, независимо от их категории.

Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 утверждены Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Также предусмотрено, что в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 Вольт, запрещено размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки для всех видов машин и механизмов, за исключением автомобилей частных автовладельцев.

Кроме того, в пределах охранных зон запрещено строительство и капитальный ремонт, реконструкция и снос любых зданий и сооружений без письменного разрешения сетевой организации.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов на следующем расстоянии:

  • для линий напряжением до 1 киловольта – 2 метра
  • для воздушных линий напряжением от 1 до 20 киловольта – 10 метров
  • для воздушных линий напряжением от 35 киловольт – 15 метров

"Указанные требования необходимо соблюдать не только для того, чтобы обеспечить безопасность на энергообъектах, но и для сохранности жизни и здоровья людей. Мы призываем наших потребителей во избежание негативных последствий уже на этапе планирования построек на своем земельном участке заблаговременно производить согласование с сетевой организацией. Наши специалисты в филиалах и РЭС "Алтайкрайэнерго" готовы дать квалифицированные ответы на все вопросы, связанные с соблюдением охранных объектов электрохозяйства", — отметил генеральный директор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб.

Охранные зоны вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину прокладки кабеля), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.

При прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы.

"Алтайкрайэнерго" (http://www.altke.ru, http://sk-altke.ru) – одна из ведущих компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 343 тысячам физических лиц.

9 филиалов обслуживают более 8 тысяч километров кабельных и воздушных линий, более 3 тысяч трансформаторных подстанций в 90 городах и селах.

Более чем 50-летний опыт успешной работы, более 2 тысяч квалифицированных сотрудников, широкий спектр профессиональных компетенций, внедрение энергосбережения и современных технологий управления и IT-решений характеризуют "Алтайкрайэнерго" как надежного и клиентоориентированного партнера для предприятий и организаций региона, а также бытовых потребителей электроэнергии.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

18.10.2017 10:09
- гость -

проблема в наших судах, которые всегда встают на сторону монополистов и для них не важно что это баня была построена раньше чем появилась линия, просто документов при ссср никто на дома не делал. сколько уже домов, бань, гаражей пошли под снос из-за беспредела судов.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:26
Житель Тайваня купил игру Gran Turismo Sport вкупе с реальным автомобилем 0
10:24
Алтайские власти рассказали, какие крупные объекты достроят в 2018 году 0
10:13
Минсельхоз предлагает увеличить в 20 раз штрафы за рыбное браконьерство 1
10:03
Третий раз за год на Алтае начинает цвести маральник 0
10:00
Гараж и баню снесут у жительницы села из-за нарушения энергобезопасности 1
09:50
Барнаул станет центром бизнес-знакомств и деловых знаний в декабре 0
09:47
Вся жизнь в растяжке: подборка самых крутых боев Ван Дамма в кино 0
09:39
Пенсионерка попала под фуру на проспекте Калинина в Барнауле 0
09:23
Forbes оценил выручку компании "Мария-Ра" в 76 миллиардов рублей 2
09:13
Более 40 человек тушили полыхавший дом в Барнауле 1
09:02
Кроссовер въехал в автобус №53 в Барнауле 0
09:00
Владелец израильской компании приехал за помощью к российскому стоматологу 4
08:56
Дочь Кокшенова подтвердила госпитализацию актера с инсультом 1
08:41
"Это искусство": в Барнауле открывается новая тату-студия 1
08:30
Новые услуги мобильной коммерции для В2В-клиентов запустила Tele2 0
08:28
Шестибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 18 октября 0
08:20
Адвокат Учителя прокомментировал видеообращение Поклонской к Чайке 1
08:14
Пицца, панды и планеты: необычные конфеты в снимках пользователей соцсетей 0
08:02
Неважно, кто владеет: бесхозные сети в Барнауле обещают привести в порядок 1
07:47
Подъемные для алтайских учителей, уезжающих в село, повысят на 50 тысяч 3
07:34
Мошенничество с полисами е-ОСАГО, или Как не попасть в ловушку 2
07:22
Новоалтайск включат в проект по масштабному ремонту дорог на 2018 год 0
07:17
"Лишний раз свет не отключаем": гендиректор БГЭС о рубильнике и должниках 1
07:03
Опоясанный соснами коттедж продают в Барнауле за 12 млн рублей 4
06:48
Новый регламент ГИБДД: все, что нужно знать водителям об изменениях 5
06:32
Русская Америка: малоизвестные факты о продаже Аляски США 0
06:18
Жителям Алтайского края 18 октября обещают сухую и ветреную погоду 0
06:01
Рядом, но другой: фотозаметки о столице Республики Алтай 0
05:45
Отчеты по курортному сбору на Алтае будут публиковаться в интернете 0
04:14
Инфляцию в России в 2018 году обещают повысить на 1% 1
03:01
Ученые спрогнозировали самую смертоносную за 150 лет вспышку на Солнце 2
02:08
Силуанов: выплата по 5000 рублей компенсировала недоиндексацию пенсий 2
01:13
РПЦ удивила идея депутата Госдумы юридически признать факт венчания 4
00:57
Актер Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт 0
23:47
Школьник с кипящим маслом и водой прославился в Сети 8
23:21
Столкновения митингующих с полицией проходят в Киеве 2
23:04
Это надо видеть: Поклонская записала обращение к генпрокурору Чайке 8
22:37
"Только рост" пенсий пообещал министр труда Топилин 4
22:24
Неизвестные науке бактерии обнаружены в Якутии 0
22:05
Сборная России по футболу сыграет с Бразилией в марте 2018 года 0
21:33
Одного мало: Медведев объявил о создании второго "Сколково" в Петербурге 2
21:22
Минкультуры предложило пускать в кино по паспорту 1
21:12
Школьники забили до смерти бездомного в Смоленской области 1
20:34
Децл подарил парку "Зарядье" два вида авокадо, которые сам вырастил 0
20:19
Учителей и родителей предложили наказывать за митингующих детей 4
20:08
Задержан таксист-клофелинщик, подозреваемый в ограблении около 100 человек 1
19:44
Трейлер "Черной пантеры" и юбилей Пескова: обзор соцсетей 0
19:24
Медведев отказался строить в России цифровой "колхоз" 4
19:06
Коротко о главном: барнаульские дороги, алтайские продукты и этап Денисова
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 октября
18:53
Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко покинуть свой пост 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.