Гараж и баня жительницы Калманки попали "под снос" из-за несоблюдения энергобезопасности.
В "Алтайкрайэнерго" по итогам анализа статистики судебных решений за 9 месяцев 2017 года проводят разъяснительную работу с потребителями электроэнергии о соблюдении мер электробезопасности при строительстве зданий и сооружений в охранных зонах линий электропередачи.
Так, одним из последних судебных решений по спорным делам по этому направлению стало решение Калманского районного суда, предписывающее жительнице села Калманка снести гараж и баню на принадлежащем ей земельной участке по причине "попадания" их в охранную зону.
В соответствии с п. 2 статьи 89 Земельного кодекса РФ установлено, что в целях обеспечения безопасного и безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования земельных участков, независимо от их категории.
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 утверждены Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Также предусмотрено, что в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 Вольт, запрещено размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки для всех видов машин и механизмов, за исключением автомобилей частных автовладельцев.
Кроме того, в пределах охранных зон запрещено строительство и капитальный ремонт, реконструкция и снос любых зданий и сооружений без письменного разрешения сетевой организации.
Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов на следующем расстоянии:
- для линий напряжением до 1 киловольта – 2 метра
- для воздушных линий напряжением от 1 до 20 киловольта – 10 метров
- для воздушных линий напряжением от 35 киловольт – 15 метров
"Указанные требования необходимо соблюдать не только для того, чтобы обеспечить безопасность на энергообъектах, но и для сохранности жизни и здоровья людей. Мы призываем наших потребителей во избежание негативных последствий уже на этапе планирования построек на своем земельном участке заблаговременно производить согласование с сетевой организацией. Наши специалисты в филиалах и РЭС "Алтайкрайэнерго" готовы дать квалифицированные ответы на все вопросы, связанные с соблюдением охранных объектов электрохозяйства", — отметил генеральный директор "Алтайкрайэнерго" Сергей Приб.
Охранные зоны вдоль подземных кабельных линий электропередачи устанавливаются в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину прокладки кабеля), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.
При прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы.
"Алтайкрайэнерго" (http://www.altke.ru, http://sk-altke.ru) – одна из ведущих компаний электроэнергетики Алтайского края, обеспечивающая надежное и бесперебойное электроснабжение 12 тысячам юридических и 343 тысячам физических лиц.
9 филиалов обслуживают более 8 тысяч километров кабельных и воздушных линий, более 3 тысяч трансформаторных подстанций в 90 городах и селах.
Более чем 50-летний опыт успешной работы, более 2 тысяч квалифицированных сотрудников, широкий спектр профессиональных компетенций, внедрение энергосбережения и современных технологий управления и IT-решений характеризуют "Алтайкрайэнерго" как надежного и клиентоориентированного партнера для предприятий и организаций региона, а также бытовых потребителей электроэнергии.
Комментарии
проблема в наших судах, которые всегда встают на сторону монополистов и для них не важно что это баня была построена раньше чем появилась линия, просто документов при ссср никто на дома не делал. сколько уже домов, бань, гаражей пошли под снос из-за беспредела судов.