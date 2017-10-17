Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Все работы в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" 2017 года в Барнауле будут завершены к 21 октября. Об этом во вторник, 17 октября, в рамках круглого стола рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин.

По его словам, уже завершены работы на 31 объекте уличной сети города. На 97% завершены работы по ремонту покрытия на мосту через реку Пивоварку, который обещают сдать до 21 октября.

"На сегодня почти все работы завершены. Уже 31 объект сдан. Продолжаются работы на мосту через Пивоварку на улице Матросова, где уложен асфальтобетон. Сегодня там завершается укладка габионов. На самой же Матросова ведется благоустройство тротуаров. Также остается благоустройство люков на улице Молодежной. Думаю, что до конца недели все работы будут завершены в полном объеме", — сообщил Дмитрий Коровин.

Представитель Минтранса добавил, что уже уложено более 1 миллиона кв. м покрытия, более 28 тысяч бортовых камней.

Всего на это выделено более 1,3 миллиарда рублей из различных бюджетов. 637,5 миллиона Барнаул получил из федерального центра в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги".