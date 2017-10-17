Фото: tass24.ru

Экс-менеджер семикратного чемпиона мира "Формулы-1" Михаэля Шумахера Вилли Вебер призвал семью гонщика рассказать правду о его состоянии. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на Wheels24.

"Очень обидно, что фанаты Михаэля ничего не знают о его здоровье. Почему им не говорят правду?" – заявил Вебер.

Кроме этого, бывший менеджер подчеркнул, что из-за отсутствия официальных сведений возникают новые слухи.

Издание напоминает, что в начале октября СМИ Румынии написали, что рост Шумахера сократился на 14 сантиметров, а сам гонщик похудел с 74 до 45 килограммов. Также сообщалось, что он опять впал в кому.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер получил черепно-мозговую травму, катаясь на горных лыжах в районе альпийского курорта Мерибель. Гонщика, который впал в кому, доставили в больницу Гренобля, где ему провели несколько операций. Всего семья Шумахера потратила на лечение уже 16 миллионов евро.