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Российские ученые объяснили аномалии холодного лета 2017 года таянием льдов в Арктике.
Как передает РИА "Новости", специалисты лаборатории гидрометеорологии Арктики Гидрометцентра РФ и их иностранные коллеги изучили процессы сокращения площади морского льда Северного Ледовитого океана.
В итоге эксперты пришли к выводу, что, вероятнее всего, причуды не самого благоприятного лета 2017-го связаны с сокращением площади ледяного покрова Северного Ледовитого океана.
В целом, согласно выкладкам ученых, исчезновение арктических льдов в последние годы приняло очень значительные масштабы. Оно чревато крайне серьезными последствиями для экологии, среди которых — вымирание редких видов животных.
Погодный же дисбаланс, как следует из исследования, обусловлен как раз этими изменениями.
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Всемирное потепление, едрит- ангидрит, да и коровы пукают и благосостояние простых россиян растёт , машин много, газы создают тепло, льды тают, однако конец света скоро......................