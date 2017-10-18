Среда, 18 Октябрь, 10:27

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы планируете отдохнуть на ноябрьские праздники?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,34
€ 67,46
Brent
$ 51,5
3°
Обь
103см -8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Год экологии - 2017Отопительный сезон 2017-2018Дорожный ремонт – 2017
Новости

Владелец израильской компании приехал за помощью к российскому стоматологу

, ИА "Амител"
Основатель бренда Surcam Ашер бен Шабат приехал лечиться к стоматологу-имплантологу в Сибирь

Продукция фирмы Surcam dental Ltd используется стоматологами более чем в 60 странах мира, и любая клиника сочла бы за честь принять в качестве пациента основателя бренда Surcam Ашера бен Шабата. Однако сам господин Ашер предпочел поехать лечиться к российскому доктору в Сибирь – в Международный центр имплантологии iDent.

Владелец компании по производству высокоточного медицинского оборудования Surcam dental Ltd Ашер бен Шабат – человек не бедный. Его компания работает в премиум-сегменте и на рынке медицинского оборудования занимает такое же место, как Bentley Motors среди других автопроизводителей.

Компания Surcam была одним из первых в мире разработчиков эндоскопического оборудования для полостных и ортопедических операций, создавала технологии для Johnson & Johnson, Smith & Nephew, Stickam, которые и сегодня применяют эти разработки в своем производстве. То есть компания работает на самом высоком технологическом уровне, а с 2005 года, полностью освоив сложнейшие технологии в сфере общей ортопедии и эндоскопии, сосредоточилась на производстве оборудования и материалов для дентальной имплантации.

Так появилась производственная компания Surcam dental в Израиле, в городе Нагария, и за 12 лет ее продукция стала востребованной более чем в 60 странах мира. Сегодня она разрабатывает технические решения для лидеров рынка ортопедических конструкций: Zimmer, MIS, Alpha Bio.

И вот руководитель компании из всех клиник в мире, использующих его передовое медицинское оборудование, как пациент для решения своей стоматологической проблемы выбирает российских докторов из Международного центра имплантологии iDent в Новосибирске. Почему?

"Высокие технологии сегодня доступны практически везде, но в чьих руках находятся эти технологии — вот вопрос, который в первую очередь интересует меня как пациента, — рассказывает Ашер бен Шабат. — С главным врачом клиники iDent Михаилом Семеновичем Тодером мы дружим вот уже восемь лет, и для меня он как айсберг, от которого на поверхности моря мы видим лишь малую часть. Просто он очень скромный человек, который не любит говорить о своих достижениях, но я‑то знаю, насколько уникальную комбинацию представляет собой его ум в сочетании с его профессиональными навыками".

Некоторые инженерные решения Surcam Ашер бен Шабат создавал вместе с Михаилом Семеновичем, и его восхищает, насколько он владеет технической стороной процесса, понимая, как максимально приблизить технологию к нуждам врача и потребностям пациента. Таким образом, Михаил Семенович не просто применяет в своей работе новые технологии — он сам является одним из соавторов этих технологий, а значит, его пациенты получают лечение по самым передовым методикам, которые сегодня есть в мире.

"Более того, в iDent я получаю сервис, соответствующий этому высокому уровню. Супруга Михаила Семеновича Инна Витальевна Тодер — потрясающий менеджер! Она смогла создать систему, которая безупречна во всем: от концепции до работы каждого члена команды. Выражаясь языком инженеров, могу сказать, что iDent представляет в сфере дентальной имплантации практически совершенный продукт, имеющий огромный потенциал", — поделился своим мнением Ашер бен Шабат.

Хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле. Благодаря такой имплантации за один день (иногда 2-3 дня) пациент получает зубы и в этот же день может начать ими пользоваться. Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Благодаря этой услуге все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются "безнадежными".

"Я абсолютно убежден, что такие медицинские центры, как iDent, могут не просто быть успешны сами по себе, но и превращать регионы, в которых они находятся, в центры медицинского туризма, — утверждает Ашер бен Шабат. — Яркий тому пример — история моей семьи. Нашим семейным делом всегда была металлообработка, и когда около 60 лет назад мои родители перебрались из Марокко в Израиль, им пришлось практически заново создавать всю техническую базу, так как в Израиле не было никакого производства. В 2002 году, когда я открывал свое дело, то тоже был одним из первопроходцев в производстве высокоточного медицинского оборудования. Но главное — сделать первый шаг: сейчас в Израиле работает добрых полсотни заводов по производству медицинского оборудования, а сам Израиль является одним из крупнейших центров медицинского туризма в мире".

По мнению Ашера бен Шабата, в Сибири в этом смысле может быть большое будущее. Как и его семья в свое время, семья Тодер с нуля создала на новом месте собственную техническую базу, и Михаил Семенович первым внедрил в Сибири "протокол немедленной нагрузки". Насколько Ашеру бен Шабату известно, современная и комфортная методика имплантации зубов быстро привлекла в iDent пациентов сначала со всей России, а потом и со всего мира — он живое тому доказательство. iDent, опираясь исключительно на внутренние интеллектуальные и технологические ресурсы, может стать мощным образующим началом медицинского туризма в Сибири.

Международный центр имплантологии, клиника iDent
Россия, Новосибирск, улица Богдана Хмельницкого, 11/3
Телефон: 8 (383) 207-55-77
e-mail: 2075577@ident-implant.ru
ident-implant.ru 
Лицензия ЛО-54-01-003971 от 12 июля 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

18.10.2017 09:32
- гость -

Не бедный, но все таки еврей, а в сибири дешевле

0  0
18.10.2017 10:04
- гость -

Eврей приехал к еврею и чего тут новостного ?

0  0
18.10.2017 10:05
- гость -

Хахаха, прямо по тексту Высоцкого! Ну надо же, живая иллюстрация!

А что случилось у уважаемого доктора, что после "20-летней практики в Израиле" он вынужден был вернуться в родные пенаты, в наш любимый мордор?

Мишка - врач, он вдруг затих:
В ИзраИле бездна их,-
Там гинекологов одних -
Ну, как собак нерезаных;
И нет зубным врачам пути -
Слишком много просится.
А где на всех зубов найти?
Значит - безработица!

0  0
18.10.2017 10:13
- гость -

Разведать приехал,слямзить ноу-хау.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< октябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
10:26
Житель Тайваня купил игру Gran Turismo Sport вкупе с реальным автомобилем 0
10:24
Алтайские власти рассказали, какие крупные объекты достроят в 2018 году 0
10:13
Минсельхоз предлагает увеличить в 20 раз штрафы за рыбное браконьерство 1
10:03
Третий раз за год на Алтае начинает цвести маральник 0
10:00
Гараж и баню снесут у жительницы села из-за нарушения энергобезопасности 1
09:50
Барнаул станет центром бизнес-знакомств и деловых знаний в декабре 0
09:47
Вся жизнь в растяжке: подборка самых крутых боев Ван Дамма в кино 0
09:39
Пенсионерка попала под фуру на проспекте Калинина в Барнауле 0
09:23
Forbes оценил выручку компании "Мария-Ра" в 76 миллиардов рублей 2
09:13
Более 40 человек тушили полыхавший дом в Барнауле 1
09:02
Кроссовер въехал в автобус №53 в Барнауле 0
09:00
Владелец израильской компании приехал за помощью к российскому стоматологу 4
08:56
Дочь Кокшенова подтвердила госпитализацию актера с инсультом 1
08:41
"Это искусство": в Барнауле открывается новая тату-студия 1
08:30
Новые услуги мобильной коммерции для В2В-клиентов запустила Tele2 0
08:28
Шестибалльные пробки образовались на дорогах Барнаула утром 18 октября 0
08:20
Адвокат Учителя прокомментировал видеообращение Поклонской к Чайке 1
08:14
Пицца, панды и планеты: необычные конфеты в снимках пользователей соцсетей 0
08:02
Неважно, кто владеет: бесхозные сети в Барнауле обещают привести в порядок 1
07:47
Подъемные для алтайских учителей, уезжающих в село, повысят на 50 тысяч 3
07:34
Мошенничество с полисами е-ОСАГО, или Как не попасть в ловушку 2
07:22
Новоалтайск включат в проект по масштабному ремонту дорог на 2018 год 0
07:17
"Лишний раз свет не отключаем": гендиректор БГЭС о рубильнике и должниках 1
07:03
Опоясанный соснами коттедж продают в Барнауле за 12 млн рублей 4
06:48
Новый регламент ГИБДД: все, что нужно знать водителям об изменениях 5
06:32
Русская Америка: малоизвестные факты о продаже Аляски США 0
06:18
Жителям Алтайского края 18 октября обещают сухую и ветреную погоду 0
06:01
Рядом, но другой: фотозаметки о столице Республики Алтай 0
05:45
Отчеты по курортному сбору на Алтае будут публиковаться в интернете 0
04:14
Инфляцию в России в 2018 году обещают повысить на 1% 1
03:01
Ученые спрогнозировали самую смертоносную за 150 лет вспышку на Солнце 2
02:08
Силуанов: выплата по 5000 рублей компенсировала недоиндексацию пенсий 2
01:13
РПЦ удивила идея депутата Госдумы юридически признать факт венчания 4
00:57
Актер Михаил Кокшенов госпитализирован с подозрением на инсульт 0
23:47
Школьник с кипящим маслом и водой прославился в Сети 8
23:21
Столкновения митингующих с полицией проходят в Киеве 2
23:04
Это надо видеть: Поклонская записала обращение к генпрокурору Чайке 8
22:37
"Только рост" пенсий пообещал министр труда Топилин 4
22:24
Неизвестные науке бактерии обнаружены в Якутии 0
22:05
Сборная России по футболу сыграет с Бразилией в марте 2018 года 0
21:33
Одного мало: Медведев объявил о создании второго "Сколково" в Петербурге 2
21:22
Минкультуры предложило пускать в кино по паспорту 1
21:12
Школьники забили до смерти бездомного в Смоленской области 1
20:34
Децл подарил парку "Зарядье" два вида авокадо, которые сам вырастил 0
20:19
Учителей и родителей предложили наказывать за митингующих детей 4
20:08
Задержан таксист-клофелинщик, подозреваемый в ограблении около 100 человек 1
19:44
Трейлер "Черной пантеры" и юбилей Пескова: обзор соцсетей 0
19:24
Медведев отказался строить в России цифровой "колхоз" 4
19:06
Коротко о главном: барнаульские дороги, алтайские продукты и этап Денисова
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 17 октября
18:53
Саакашвили на митинге в Киеве потребовал от Порошенко покинуть свой пост 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.