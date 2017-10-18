Всемирный день конфет отмечают сегодня, 18 октября. Давно прошли времена, когда конфеты имели стандартные формы — круга, овала или квадрата. Сегодня конфета — это целый шедевр кулинарного искусства. Сладкие изделия приобретают самые невообразимые формы: панды, пиццы или раскраски космических планет.

Amic.ru заглянул в Instagram и сделал подборку самых любопытных из них.

Вкусненько😊 #необычныеконфеты A post shared by @_lover_of_travel on Sep 24, 2017 at 8:37am PDT

#сладости #необычныеконфеты A post shared by Nastya_ (@nastya_13_05_) on Oct 16, 2017 at 9:22am PDT

Ну вот кааак можно теперь есть такую прелесть🐼.... Такие необычные конфетки привезли нам вчера друзья! Малыши панды просто очеровашка! 🐼🐼🐼🐼 #хорошеенастроение #конфеты #необычныеконфеты #панда #доброеутро A post shared by 🎈ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ (Екатеринбург) (@sharik.ekb) on Aug 7, 2017 at 9:32pm PDT

😀конфетки в виде пиццы 🍕 🍬 #необычныеконфеты#сладости A post shared by Oxana Olimpiytseva (@olimpiytseva) on Aug 9, 2017 at 11:24am PDT

Однако не все сладости могут быть вкусными. И сегодня уже изобретены конфеты с очень спорными вкусами. Например, с такими, как собачий корм или тухлое яйцо.

#узорынаконфетах #chocolat #handmadesweets #необычныеконфеты #тришоколада #шоколадручнойработы A post shared by Lyudmila Dzyadevich (@ldz87) on Dec 19, 2016 at 4:43am PST

#необычныеконфеты A post shared by Карина (@katrina.devil) on Jan 1, 2016 at 2:42am PST