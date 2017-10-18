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Пицца, панды и планеты: необычные конфеты в снимках пользователей соцсетей

, ИА "Амител"
Подборка снимков сладостей в необычном исполнении

Фото: Instagram @sharik.ekb

Всемирный день конфет отмечают сегодня, 18 октября. Давно прошли времена, когда конфеты имели стандартные формы — круга, овала или квадрата. Сегодня конфета — это целый шедевр кулинарного искусства. Сладкие изделия приобретают самые невообразимые формы: панды, пиццы или раскраски космических планет.

Amic.ru заглянул в Instagram и сделал подборку самых любопытных из них.

 

 

Вкусненько😊 #необычныеконфеты

A post shared by @_lover_of_travel on

 

 

#сладости #необычныеконфеты

A post shared by Nastya_ (@nastya_13_05_) on

 

 

 

😀конфетки в виде пиццы 🍕 🍬 #необычныеконфеты#сладости

A post shared by Oxana Olimpiytseva (@olimpiytseva) on

Однако не все сладости могут быть вкусными. И сегодня уже изобретены конфеты с очень спорными вкусами. Например, с такими, как собачий корм или тухлое яйцо.

 

Второй день играем #beanboozled #jellybeans Гадость редкостная, особенно вкусы мертвой рыбы, собачьего корма и тухлого яйца 🤢 Причём гадких вкусов больше 3к1 примерно🙈Хорошо ещё, что мне рвота не попалась 🙏 А вообще я поняла, что нифига не азартный человек и ради победы не буду делать вид, что вместо соплей наслаждаюсь сочной грушей🤤 А детям понравился вкус зубной пасты 😜 #приятногоаппетита #съешьменяеслисможешь #необычныеконфеты #дети #братисестра #МаксимильянЮрьевич #Евочкадевочка #jellybelly

A post shared by Ekaterina Malygina (@destbellona) on

 

 

Вы часто сталкиваетесь с проблемой " не знаю, что подарить, как удивить?" Да, удивить и выбрать правильный подарок порой очень сложно. Порой голову ломаешь, пока , оббегав все вокруг, решишься на покупку🎁 Но сомнения могут остаться :" понравится ли, а может такое уже есть ?".... Вы же хотите, чтобы подарок вызвал эмоции и запомнился? Я знаю, что вам может помочь☝️ Шоколад и Торт 😘😋 Во-первых, сладкое всегда ассоциируется с праздником. Во-вторых, это безумно вкусно и Натурально, Полезно. А ещё мой Шоколад и мои Торты — это очень красиво, необычная форма и многообразие вкуса и начинок!!! Согласны? А сегодня такой шоколад или любой подарок в моей Мастерской можно заказать со скидкой 15%!!!! Помните про "Любимые часы" понедельника?!

A post shared by Торты Шоколад Подарки Москва (@tort.chocolate.moscow) on

 

 

 

#необычныеконфеты

A post shared by Карина (@katrina.devil) on

 

 

#необычныеконфеты

A post shared by Daria Vlasova (@_.darya_vlasova._) on

 


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