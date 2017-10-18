Всемирный день конфет отмечают сегодня, 18 октября. Давно прошли времена, когда конфеты имели стандартные формы — круга, овала или квадрата. Сегодня конфета — это целый шедевр кулинарного искусства. Сладкие изделия приобретают самые невообразимые формы: панды, пиццы или раскраски космических планет.
Amic.ru заглянул в Instagram и сделал подборку самых любопытных из них.
Вот такие #необычныеконфеты нам подавали во время кофе-брейка в #Тикси ))) прям настоящий укус женщины: Начинка со вкусом мяты и лопающимися шариками) ооочень понравились) но не очень понимаю как их покупать в магазине... Ты: Дайте мне, пожалуйста, немного укусов женщины 😁 кстати, говорят, что тиксинцы сами производят эти конфетки (там еще много разных видов) достойно!
Однако не все сладости могут быть вкусными. И сегодня уже изобретены конфеты с очень спорными вкусами. Например, с такими, как собачий корм или тухлое яйцо.
Второй день играем #beanboozled #jellybeans Гадость редкостная, особенно вкусы мертвой рыбы, собачьего корма и тухлого яйца 🤢 Причём гадких вкусов больше 3к1 примерно🙈Хорошо ещё, что мне рвота не попалась 🙏 А вообще я поняла, что нифига не азартный человек и ради победы не буду делать вид, что вместо соплей наслаждаюсь сочной грушей🤤 А детям понравился вкус зубной пасты 😜 #приятногоаппетита #съешьменяеслисможешь #необычныеконфеты #дети #братисестра #МаксимильянЮрьевич #Евочкадевочка #jellybelly
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