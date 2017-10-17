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Лесничий нашел тело амурского тигренка рядом с региональным заказником "Бирский" в Хабаровском крае. Причины смерти животного будут установлены после экспертизы, пишет ТАСС со ссылкой на центр "Амурский тигр".

По словам директора центра Сергея Арамилева, есть две основные версии. Согласно первой, тигрица вела тигрят или тигренка из логова в другое место, однако ее напугали люди или собаки. В итоге отбившийся от матери тигренок мог потратить силы на поиски еды и умереть от истощения. Второй вариант: тигрица покинула логово и не вернулась, решив отказаться от малыша, либо с ней приключилась беда.

Арамилев подчеркнул, что и в дикой природе, и при содержании в неволе матери-тигрицы порой отказываются от потомства по своей инициативе. "Чаще же бывают другие причины, когда в силу внешнего воздействия тигрица вынуждена оставить тигренка, спасая себя или других тигрят. В таком возрасте тигренок кормится молоком и, разумеется, оставшись без матери даже на непродолжительное время, погибает", — цитирует агентство слова директора центра.

Уточняется, что тело маленького хищника находилось в ста метрах от лесовозной дороги. Начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Минприроды Хабаровского края Юрий Колпак отметил, что тигренку, предположительно, было около двух месяцев.

При визуальном осмотре тела не было найдено ни признаков огнестрельных ранений, ни следов присутствия на месте ЧП человека. Вес погибшего тигра – 2,6 килограмма. Труп направлен в Центр диагностики болезней диких животных в Уссурийске.