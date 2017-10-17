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Правоохранители раскрыли убийство 26-летней девушки в Омской области — подозреваемым оказался молодой человек, который стал видеть свою жертву повсюду после того, как совершил преступление.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 15 августа между 19-летним подозреваемым и потерпевшей, с которой у подозреваемого были интимные отношения, произошла ссора.

Во время выяснения отношений молодой человек толкнул любовницу, в результате чего она разбила себе голову. Боясь, что девушка обратится в полицию, парень задушил подругу, после чего бросил тело на свалке.

Днем позже вместе с 15-летним знакомым подозреваемый перепрятал тело девушки, утопив труп в болоте. Мать потерпевшей обратилась к правоохранителям с заявлением о безвестном исчезновении дочери.

Полицейские установили, что в отношении девушки было совершено преступление. "Вскоре подозреваемый сам пришел в полицию с явкой с повинной, объяснив, что на душе у него неспокойно, потерпевшая стала часто сниться и чудиться везде", — добавляют в СКР.

Расследование продолжается, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.