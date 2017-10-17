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Ученые из Нидерландов, Португалии, Бразилии и Канады, проведя исследование среди гетеросексуальных пар, выяснили, от чего зависит удовлетворение во время занятий любовью.

Как передает РИА "Новости" со ссылкой на The Journal of Sex Research, экспертами было опрошено 124 пары, которым следовало указать степень удовлетворения от полового акта.

Также участники исследования оценили свои сексуальные функции, включая продолжительность эрекции, силу оргазма и выделение смазки.

Результат исследования оказался таков. Удовлетворение мужчин, как оказалось, обусловлено продолжительностью эрекции, а также желанием и оргазмом женщины.

Представительницы прекрасного пола получают наслаждение от самого влечения, а также от оргазма мужчин.

Таким образом, оба пола по-настоящему наслаждаются сексом в случае удовлетворения своих партнеров.