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Большинство граждан РФ полагают, что ответственность за материальное обеспечение семьи лежит на мужчине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоги опроса ВЦИОМ.

Согласно ему, 54% респондентов видят мужчин кормильцами в семье, и только 1% возлагает ответственность за материальное обеспечение семьи на женщину. Еще 43% россиян полагают, что работать должны оба супруга.

Также, по мнению 74% россиян, и у мужчины, и у женщины должны быть равные обязанности при уборке дома. 84% опрошенных полагают, что супруги должны совместно заниматься воспитанием детей.

В опросе участвовали 1,8 тысячи взрослых граждан России. Он проводился с 1 по 3 октября. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Уточняется, что данные "взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам".