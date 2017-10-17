Жители Барнаула пересылают друг другу в WhatsApp и соцсетях сообщение о конфетах со вкусом земляники, которые на самом деле якобы являются новым видом наркотиков.

В SMS говорится о том, что такими сладостями угощают школьников. После этого дети попадают в больницу.

"Родители должны знать об этом наркотике. Это новый препарат, известный как "земляника". Существует тип кристаллов, выглядит как клубничный поп-рок (конфета, которая шипит и "тает" во рту). Он также пахнет земляникой и раздается детям в школьных дворах. Они называют это клубникой. Ребенок съел это, думая, что это конфета, и его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Этот наркотик также поставляется в шоколаде, арахисовом масле, коле, вишне, винограде и апельсине", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что в нашем регионе ни один такой факт не был зафиксирован.

Как выяснили корреспонденты Amic.ru, такими сообщениями запугивают в Красноярске, Благовещенске, в Ставрополе, Ростове-на-Дону и других городах России. Вероятно, это очередная спам-рассылка, как уже была с ВИЧ-инфицированными бананами, а также мандаринами, от которых якобы умирали дети.