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Масштабный ремонт дорог в рамках программы "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле привел к уменьшению на 17% мест концентрации ДТП, однако образовались новые. На данный момент насчитывается 42 участка. Об этом 17 октября в рамках круглого стола сообщил начальник отдела надзора ГИБДД по Алтайскому краю Андрей Дорош.

По его словам, для того, чтобы продолжить участвовать в федеральной программе, необходимо до конца года устранить места концентрации ДТП на 50%. По итогам 2016 года их было 60, а в 2018-м должно стать 30. На данный момент удалось снизить только на 17%, причем впереди самое тяжелое время для автомобилистов, связанное с выпадением снега и гололедом.

Только в случае уменьшения количества ДТП на 50% Барнаул сможет получить в дальнейшем федеральное финансирование до 2025 года, которое пойдет уже на крупные дорожные работы.

Дорош сообщил, что в Барнауле на 10% снизилось число аварий, которые произошли в том числе из-за неудовлетворительного состояния дорог. Для сравнения, по краю этот показатель составляет всего 4%.

"Что касается концентрации мест ДТП, то есть еще три месяца, чтобы подвести окончательные итоги. Пока есть тенденция к снижению. По крайней мере, 55 мест концентрации, которые у нас были зарегистрированы в 2016 году, перестали быть таковыми. Но появились новые. От этого мы никуда не уйдем", — сказал Андрей Дорош.

Как отметил в ходе заседания начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин, в 2017 году на 31 улице Барнаула полностью заменили асфальт по федеральной программе "Безопасные и качественные дороги".

Для того, чтобы снизить количество ДТП, уже в этом году было установлено восемь камер видеонаблюдения. До конца года должны заработать еще семь. Кроме того, к общественному контролю привлечены сами водители и пользователи паблика Barnaul 22. Дмитрий Коровин признал, что решить проблему снижения аварийности достаточно сложно, но это необходимо сделать, чтобы Барнаул получил огромные средства в 2019 году на трудоемкие дорожные работы.

"На ближайшие три года необходимо добиться снижения аварийности. К сожалению, улучшая дорожные покрытия, мы получаем новые места. Поэтому нам надо где-то на перспективу сработать, чтобы не выйти из программы", — добавил Дмитрий Коровин.

Несколько месяцев назад губернатор Алтайского края Александр Карлин призвал власти объединиться с Общероссийским народным фронтом и интернет-сообществом Barnaul 22 в борьбе за снижение аварийности. Главу региона не устроило, что после ремонта дорог на них возрастает скорость движения и происходят дорожно-транспортные происшествия.