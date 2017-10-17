Фото: newspile.ru
Девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по русскому языку в 2019 году. Предполагается, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля, пишут "Известия" со ссылкой на Рособрнадзор.
За экзамен можно будет получить зачет или незачет, как и за итоговое сочинение у одиннадцатиклассников. Без его успешной сдачи учащихся не допустят к Государственной итоговой аттестации (ГИА). Те, кто не справится с заданием, смогут прийти на пересдачу.
В Рособрнадзоре сообщают, что введение нового экзамена подчеркнет важность использования на уроках устных форм работы. В ведомстве полагают, что развитие устной речи и способность свободно коммуницировать с разными людьми является качеством, нужным любому современному человеку.
Комментарии
устная речь (тем более ее развитие) в современных коммуникациях как-то и не особо нужна уже (увы). так и скажите, что это для вновь заселяющих территорию россии. особенно бесит изучение с первых классов транскрипции русского языка. это-то зачем человеку, который с рождения русской речью пользуется?! дурят детям голову.