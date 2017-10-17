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Девятиклассников обяжут сдавать устный экзамен по русскому языку в 2019 году. Предполагается, что собеседование будет проходить во вторую среду февраля, пишут "Известия" со ссылкой на Рособрнадзор.

За экзамен можно будет получить зачет или незачет, как и за итоговое сочинение у одиннадцатиклассников. Без его успешной сдачи учащихся не допустят к Государственной итоговой аттестации (ГИА). Те, кто не справится с заданием, смогут прийти на пересдачу.

В Рособрнадзоре сообщают, что введение нового экзамена подчеркнет важность использования на уроках устных форм работы. В ведомстве полагают, что развитие устной речи и способность свободно коммуницировать с разными людьми является качеством, нужным любому современному человеку.