Фото: changegeek.ru

Мальчик десяти лет умер во время урока физкультуры в красноярской школе №12 во вторник, 17 октября. По факту трагедии проводится доследственная проверка.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по предварительной информации, ребенку стало плохо во время бега. Мальчик упал и потерял сознание.

Школьный медработник попытался оказать помощь ученику, затем были вызваны медики скорой.

"Несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы", — отмечают в СКР.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников в части полноты, качества, своевременности оказанной мальчику помощи. Причина смерти школьника будет установлена посредством судмедэкспертизы.