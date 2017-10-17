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Мальчик десяти лет умер во время урока физкультуры в красноярской школе №12 во вторник, 17 октября. По факту трагедии проводится доследственная проверка.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, по предварительной информации, ребенку стало плохо во время бега. Мальчик упал и потерял сознание.
Школьный медработник попытался оказать помощь ученику, затем были вызваны медики скорой.
"Несмотря на реанимационную помощь, ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы", — отмечают в СКР.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям медицинских работников в части полноты, качества, своевременности оказанной мальчику помощи. Причина смерти школьника будет установлена посредством судмедэкспертизы.
Комментарии
За прошлый учебный год в России на уроках физкультуры погибли 211 школьников.
Это сообщила в Совете Федерации министр образования и науки Ольга Васильева. По ее словам, персональная защита данных привела к тому, что в школах нет медицинских карт. Васильева настаивает на том, чтобы учителя знали диагнозы своих школьников.
С 1 января 2018 года вступит в силу приказ Минздрава России № 514н "О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних". Врач, проводящий медосмотр, будет передавать его результаты не только родителям, но и в школу, где учится ребенок.
Как всегда, не разделяют школьников на группы по уровню физической подготовки. Все в стадо, Расея...
Раньше в Кровавом Совке в каждой школе был медицинский кабинет, и в нем все время была медсестра или врач, к которым можно было обратиться в любое время за помощью.
потому что урок физкультуры должен быть уроком физкультуры, а не уроком спорта, т.е. никаких дальше/больше/быстрее - учить нужно детей правильно двигаться, дышать, плавать, танцевать, падать, чувствовать свое тело.
Зато у нас ТРИ физкультуры в школе
Во всей этой истории мне непонятно следующее. Где, был уполномоченный по правам ребенка, когда в школах сокращали медработников??? Чем, , сейчас она занимается??? Чем занимается божествовавшая при назначении министр образования??? Почему ни одна из этих тва ре й не подает в отставку и почему их не выгоняет с работы пинком под зад наш великий президент??? 221 ребенок за год!!! По одному ребенку на каждый рабочий день!!! Да только за это стоит разогнать и правительство и госдуму.
Не гневайтесь на бестолковую оптимизацию . Продуманные меры в нашей стране были только при Сталине - политическом гении. А сейчас эпоха правления если не открытых врагов, то тупых дилетантов.
cкоро наш гарант нам предложит дофинансировать систему образования, если мы не хотим, чтобы наши дети не умирали в школах
Что вы ноете? Мед работник в школе был. Оказывал реанимационную помощь.
Умирающие дети - это в первую очередь ВАША вина. Пьете, курите при беременности. Большинство родителей забивают на медицинские обследования, прививки и прочее. Ваши дети не едят молочные продукты, лук, чеснок и другие витамины.
Судя по комментариям вы рожаете детей для гос-ва, а не для себя.
"17.10.2017 15:44
- гость -
Не гневайтесь на бестолковую оптимизацию . Продуманные меры в нашей стране были только при Сталине "
Ду уж, как народ коммуняки кинули - на 1000 лет Россия должна запомнить...