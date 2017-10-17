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Директор Топчихинского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, стала подозреваемой по делу о превышении полномочий, совершенном с применением насилия, сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

Напомним, ранее по сообщениям СМИ о нарушении закона в учреждении была инициирована проверка. В настоящее время следствие пришло к выводу, что с января по февраль текущего года глава центра в целях наказания нескольких подопечных поручила другим воспитанникам причинить им физическую боль.

"Выполняя требования должностного лица, четверо несовершеннолетних в ее присутствии нанесли детям множественные удары, причинив тем самым физическую боль", — констатируют в СКР.

Более того, это дело соединено в одно производство с материалами по обвинению директора центра помощи детям в совершении нескольких фактов присвоения и растраты вверенных ей средств.

Следствие полагает, что в прошлом году обвиняемая присвоила 138 тысяч рублей, израсходовав их на собственные нужды. В бухгалтерию же она предоставила подложные документы.

Впрочем, этим "букет" преступных действий главы учреждения, по версии СКР, не ограничивается.

Так, ранее она фиктивно трудоустроила знакомую в должности заведующей медицинским кабинетом, а затем получила и присвоила денежные средства, начисляемые в качестве заработной платы несуществующему работнику на общую сумму не менее 25 тысяч рублей.

Она же обвиняется в присвоении 350 тысяч рублей, которые были перечислены учреждением на счет индивидуального предпринимателя за якобы выполненные ремонтные работы. После этого деньги были переданы главе детского центра.

Ранее суд заключил женщину под стражу. Расследование продолжается.

Отметим, что речь в данном случае ведется о руководителе учреждения Елене Крамыниной, которая на сайте центра до сих пор значится директором.