Фото: youtube.com
В Алтайском крае собирают первый урожай растений для традиционной медицины Китая. Весной в регионе побывала китайская делегация, которая сразу в ряде районов высадила 16 видов растений, сообщает "Катунь 24".
Отмечается, что увидеть результаты эксперимента приехали ученые кафедры "Фармацевтическая ботаника" Чаньчунского университета. По их словам, климат на Алтае благоприятен для шлемника и иных лекарственных растений.
В сообщении говорится, что среди высаженных весной растений были одуванчик, лопух и астрагал. Сейчас ученые пожинают плоды.
Представители делегации Китая отметили, что результат получился очень хорошим, а по некоторым видам растений превзошел ожидания.
В текущем экспериментальном году растениями засеяли лишь шесть гектаров в Алтайском, Советском, Павловском районах и в ботаническом саду классического университета. В ближайшие годы планируется расширить площадь посевов в десять раз.
Комментарии
Да что уж там, пусть сразу пол алтайского края под свои посевы берут.