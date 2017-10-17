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В Алтайском крае собирают первый урожай растений для традиционной медицины Китая. Весной в регионе побывала китайская делегация, которая сразу в ряде районов высадила 16 видов растений, сообщает "Катунь 24".

Отмечается, что увидеть результаты эксперимента приехали ученые кафедры "Фармацевтическая ботаника" Чаньчунского университета. По их словам, климат на Алтае благоприятен для шлемника и иных лекарственных растений.

В сообщении говорится, что среди высаженных весной растений были одуванчик, лопух и астрагал. Сейчас ученые пожинают плоды.

Представители делегации Китая отметили, что результат получился очень хорошим, а по некоторым видам растений превзошел ожидания.

В текущем экспериментальном году растениями засеяли лишь шесть гектаров в Алтайском, Советском, Павловском районах и в ботаническом саду классического университета. В ближайшие годы планируется расширить площадь посевов в десять раз.