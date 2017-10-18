Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Алтайский город Новоалтайск войдет в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги" на 2018 год, в которой уже участвует Барнаул. Об этом во вторник, 17 октября, сообщил начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин.

Говоря о планах на следующий год, представитель Минтранса сообщил, что из всех источников финансирования будет выделено около 1,7 миллиарда рублей, причем из федерального центра около 765 миллионов. В ноябре специальная комиссия отправится в Москву, чтобы защитить проект на следующий год. Кроме того, в следующем месяце пройдут публичные слушания по поводу планов ремонтных работ на 2018 год.

Планируется, что будет капитально отремонтирована 41 дорога в краевой столице. Прежде всего, это проспект Социалистический, улицы Антона Петрова, Петра Сухова, Юрина, Северо-Западная, Попова и другие.

Планируется также установка новых светофоров и камер видеофиксации. Всего за два года в Барнаульской агломерации будет отремонтировано 215 километров дорожной сети.