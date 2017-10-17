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Прокуратура провела проверку по факту того, что восемь заключенных в алтайских следственных изоляторах отказались от приема пищи, сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

Речь идет о гражданах, находящихся под стражей в СИЗО-1 и СИЗО-3 УФСИН России по Алтайскому краю. Оба учреждения находятся в Барнауле.

Сотрудники прокуратуры установили, что условия содержания обвиняемых отвечают предъявленным требованиям.

"В учреждениях за ними осуществляется ежедневный медицинский контроль. В настоящее время состояние их здоровья удовлетворительное", — добавляют в правоохранительном ведомстве.

Во время беседы с представителями прокуратуры заключенные отметили, что голодовка была ими объявлена из-за несогласия с действиями следователей при расследовании уголовных дел, а не по причине жалоб на условия содержания.