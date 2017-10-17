Фото: Владимир Вайтиев

Скульптурная композиция Der Kontrabass появилась в Белокурихе во вторник, 17 октября. Она была установлена рядом с рестораном французской кухни "Мишель", пишет пресс-служба АО "Курорт Белокуриха".



Уточняется, что автором композиции, созданной по одноименной пьесе немецкого писателя П. Зюскинда, является Владимир Войчишин.

На ее создание скульптор потратил полтора месяца, хотя изначально планировал сделать ее за полгода.

За это время композиция сильно изменилась — восьмитонный мраморный камень стал произведением искусства, а замысел Войчишина перешел от чеховских мотивов "Романа с контрабасом" к трагической истории любви и музыки немецкого писателя Зюскинда.

Подчеркивается, что в данный момент ведутся последние работы по установке, к контрабасу "подсадят" девушку из камня. Открытие скульптурной композиции запланировано на среду, 18 октября, в 16:00.