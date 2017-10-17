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Министр финансов правительства региона Владимир Притупов 17 октября в рамках онлайн-конференции сообщил, что бюджетом на 2018 год предусмотрено увеличение финансовой помощи муниципальным образованиям. Эти средства пойдут на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и дотации на сбалансированность местных бюджетов в 2018 году.

Он отметил, что до конца 2017 года будет предоставлена финансовая помощь органам местного самоуправления на реструктуризацию и погашение их задолженности перед краевым бюджетом, а также на погашение задолженности по налогам в бюджет и платежам во внебюджетные фонды. Речь идет о 2 миллиардах рублей.

Всего же, по словам Владимира Притупова, финансовая помощь муниципальным образованиям Алтайского края в 2018 году составит 20,9 миллиарда рублей. Это превосходит объем финансовой помощи, предусмотренной в первоначальном бюджете на 2017 год, на 13 % и в 1,7 раза превышает показатель 2005 года.

Министр финансов отметил, что у краевых государственных медицинских организаций, финансируемых за счет средств обязательного медицинского страхования, по состоянию на 1 октября 2017 года имеется просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками товаров, работ и услуг. По сравнению с 1 апреля 2017 года указанная задолженность сократилась на 25,2 процента.

"Муниципальные образования, не имеющие задолженности, направят полученные средства на выполнение текущих обязательств местных бюджетов. Главная задача муниципалитетов – сохранить полученный эффект, не допуская в дальнейшем возникновения и роста задолженности", — отметил Владимир Притупов.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что в 2018 году бюджет региона составит более 100 миллиардов рублей, что является рекордным показателем.



