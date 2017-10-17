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Работы по созданию новой ограды "Центрального" парка продолжаются в Барнауле — объект будет готов уже в следующем месяце, сообщили в пресс-центре городской администрации.

По словам начальника городского Управления единого заказчика в сфере капитального строительства Светланы Чаузовой, в данный момент рабочие выполнили на стройплощадке ввинчивание 152 четырехметровых винтовых свай для фундамента будущей ограды.

"Сейчас ведутся работы по заливке ростверков на проспекте Социалистическом. Выполняется заливка монолитных ригелей на улице Ползунова. Доставлены материалы для постройки центрального входа в парк", — добавила чиновница.

Напомним, что работы в парке проводит компания "Рост". Стоимость установки составляет почти 15 миллионов рублей. Сама чугунная ограда уже готова. Установят ее в ноябре.

Ограждение было выполнено на чугунно-литейном заводе в Камне-на-Оби.