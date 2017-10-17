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Несколько землетрясений произошло в Кемеровской области вечером в понедельник, 16 октября. Очаги двух из них находились рядом с границей с Алтайским краем, примерно в 100 километрах от Заринска, пишет "Алтайская правда".

Уточняется, что магнитуда толчков составила всего 2,7-2,8 по шкале Рихтера.

Согласно данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН, первое землетрясение произошло в 21:23 в 24 километрах от села Белово, рядом с поселком городского типа Бачатский. "Широта 54.25, долгота 86.08. Это примерно 30 км от станции "Аламбай" Заринского района", — пишет "АП", уточняя, что станция находится на границе между двумя регионами.

Спустя порядка десяти минут землетрясение повторилось, сместившись на один километр дальше от Белово (широта 54.25, долгота – 86.08), его магнитуда увеличилась до 2,7. Одновременно "потряхивало" на 2,8 балла другой район Кемеровской области в 30 км от Осинников, добавляет газета.