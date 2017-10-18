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Срочные корректировки в процедуру оформления электронного полиса ОСАГО предлагает внести Российский союз автостраховщиков. Такая необходимость возникла после того, как вскрылась новая мошенническая схема. Количество пострадавших составляет порядка 500 тысяч человек. Как не попасться на уловку мошенников при оформлении е-полиса, а также какие изменения хотят внести — в рубрике "Вопрос-ответ".
Электронные полисы автогражданской ответственности вызывают немало вопросов при их оформлении.
В частности, есть жалобы граждан на то, что они не могут самостоятельно получить через интернет электронный документ.
То и дело на сайте страховой компании при оформлении полиса происходят сбои, идут многочисленные перенаправления, а кто-то просто не умеет обращаться с компьютером.
В итоге часть людей обращаются в компании-посредники, оформляющие е-ОСАГО. Желая получить не только плату от клиента, но и дополнительный доход, они идут на уловки. Страховщикам подают неверные сведения о количестве лошадиных сил, завышают водительский стаж владельца ТС, указывают регион с самыми низкими коэффициентами. Это позволяет приобрести полис по минимальной цене.
А в случае ДТП он не сможет рассчитывать на выплаты, так как реальные данные о ТС не совпадают с информацией в базе данных страховой компании. Виновнику с таким полисом выплаты пострадавшим придется делать самостоятельно.
Во-первых, они предлагают с одного электронного ящика или одного номера телефона разрешить регистрировать единственный личный кабинет на сайте страховой компании, сообщает РБК. Сейчас их количество не ограничено, чем и пользуются мошенники.
Во-вторых, разрешить страховщикам проводить доппроверку сведений, которые сообщают клиенты при оформлении электронного полиса. Время этой процедуры следует увеличить с пяти до двадцати минут. Проводить дополнительную проверку предлагается с помощью интерактивных сервисов федеральных органов исполнительной власти и органов власти субъектов Федерации, общедоступных источников персональных данных, официальных данных заводов-изготовителей. Если у страховой возникнут хоть какие-то подозрения, она вправе потребовать у страхователя электронные копии документов на машину. Если и после этого сомнения не развеются, компания может не заключать договор е-ОСАГО до тех пор, пока клиент лично не явится для подтверждения данных с необходимыми документами.
В-третьих, РСА предлагает сократить время заполнения заявления и заключения договора до 90 минут (20 минут на проверку информации входят в это время). Вкупе эти изменения позволят снизить число покупок полисов по заниженной стоимости, которые впоследствии продаются по более высокой цене путем изменения параметров на компьютере.
По мнению экспертов, данные поправки смогут лишь частично помочь в решении проблемы с подделкой электронных полисов e-ОСАГО.
Комментарии
всё это ОСАГО сплошное мошеничество с конскими ценами, за что блин??????
ОСАГО раз обязательное, то должно быть государственное и никак иначе