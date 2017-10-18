Что за мошенническая схема и как она работает?

Электронные полисы автогражданской ответственности вызывают немало вопросов при их оформлении.

В частности, есть жалобы граждан на то, что они не могут самостоятельно получить через интернет электронный документ.

То и дело на сайте страховой компании при оформлении полиса происходят сбои, идут многочисленные перенаправления, а кто-то просто не умеет обращаться с компьютером.

В итоге часть людей обращаются в компании-посредники, оформляющие е-ОСАГО. Желая получить не только плату от клиента, но и дополнительный доход, они идут на уловки. Страховщикам подают неверные сведения о количестве лошадиных сил, завышают водительский стаж владельца ТС, указывают регион с самыми низкими коэффициентами. Это позволяет приобрести полис по минимальной цене.