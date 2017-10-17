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Судья Усть-Коксинского районного суда Республики Алтай Валерий Манатов скончался в результате ДТП, случившегося вечером 14 октября.

Сообщение о гибели работника суда опубликовано на сайте учреждения. "16 октября 2017 года трагически погиб судья Усть-Коксинского районного суда Республики Алтай Манатов Валерий Иванович. Коллектив Усть-Коксинского районного суда Республики Алтай выражает глубокие соболезнования родным и близким Валерия Ивановича. В нашей памяти он останется как добрый, искренний и отзывчивый человек", — говорится в некрологе.

Напомним, что само ДТП случилось вечером 14 октября. По данным полиции, авария произошла в селе Усть-Кокса на улице Советской, когда 64-летний водитель Toyota Corona допустил наезд на пешехода, которым и оказался работник суда.

В результате ДТП пострадавший с полученными травмами был госпитализирован в районную больницу, где 16 октября скончался. По факту трагедии была организована доследственная проверка.