Фото: "Мстители: Эра Альтрона"

Республика Алтай заняла предпоследнее, 84-е место в рейтинге регионов России по уровню развития науки и техники за 2016 год, подготовленном РИА "Рейтинг". Еще год назад республика занимала 78-е место. Сейчас показатель региона составляет 11,73 балла. Хуже дела с наукой и техникой в стране обстоят только в Ингушетии.

Алтайский край за прошедший год, наоборот, улучшил свои показатели, поднявшись на три позиции – с 47-го на 43-е место (33,42 балла). Выше нас в этом рейтинге из сибирских регионов находятся Томская, Новосибирская, Омская, Иркутская области и Красноярский край.

Лидеры прошлогоднего рейтинга сохранили свои позиции: первые места занимают г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В частности, на эти субъекты РФ приходится 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2016 года. Верхние позиции двух столиц обусловлены исторически высоким уровнем развития науки и технологий, сосредоточением ведущих НИИ, наличием крупнейших университетов, существенными финансовыми возможностями.

Самую лучшую динамику в 2016 году продемонстрировали Тюменская область и Краснодарский край. По сравнению с прошлым годом данные регионы поднялись в рейтинге на девять позиций каждый. Также существенная позитивная динамика отмечается в Тамбовской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Севастополе. Перечисленные субъекты РФ поднялись в рейтинге на семь мест каждый.