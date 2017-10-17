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СМИ узнали, сколько получают зарубежные участники политических ток-шоу на российских каналах. Так, ежемесячный доход некоторых "экспертов", часто выступающих в роли "мальчиков для битья", может достигать миллиона рублей, пишет "КП".

Отмечается, что не все приглашенные эксперты получают плату за посещение ток-шоу. "Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты", — цитирует издание свой источник.

Уточняется, что "самым дорогим" гостем эфиров является политолог из Украины Вячеслав Ковтун. Его месячный заработок со всех шоу и каналов варьируется от 500 до 700 тысяч рублей. Порой он зарабатывает до миллиона рублей в месяц, подчеркивает собеседник газеты.

Аналогичную сумму получает американец Майкл Бом, у которого есть эксклюзивный контракт и ставка.

Отмечается, что польский политолог Якуб Корейба, например, зарабатывает меньше 500 тысяч рублей в месяц, поскольку довольно редко бывает в российской столице. "Все официально — оформляют договор, платят налоги", — подчеркивает источник.

"Политолог уровня Дмитрия Суворова обходится от 10 до 15 тысяч за эфир. Более раскрученным платят до 30 тысяч рублей", — приводит издание слова собеседника.

Отмечается, что нередко потасовки с зарубежными экспертами устраивает ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин. Так, недавно он успел наброситься на Бома за то, что американец его перебил.