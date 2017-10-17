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СМИ узнали, сколько получают зарубежные участники политических ток-шоу на российских каналах. Так, ежемесячный доход некоторых "экспертов", часто выступающих в роли "мальчиков для битья", может достигать миллиона рублей, пишет "КП".
Отмечается, что не все приглашенные эксперты получают плату за посещение ток-шоу. "Для кого-то это работа. Украинцы не приходят без оплаты", — цитирует издание свой источник.
Уточняется, что "самым дорогим" гостем эфиров является политолог из Украины Вячеслав Ковтун. Его месячный заработок со всех шоу и каналов варьируется от 500 до 700 тысяч рублей. Порой он зарабатывает до миллиона рублей в месяц, подчеркивает собеседник газеты.
Аналогичную сумму получает американец Майкл Бом, у которого есть эксклюзивный контракт и ставка.
Отмечается, что польский политолог Якуб Корейба, например, зарабатывает меньше 500 тысяч рублей в месяц, поскольку довольно редко бывает в российской столице. "Все официально — оформляют договор, платят налоги", — подчеркивает источник.
"Политолог уровня Дмитрия Суворова обходится от 10 до 15 тысяч за эфир. Более раскрученным платят до 30 тысяч рублей", — приводит издание слова собеседника.
Отмечается, что нередко потасовки с зарубежными экспертами устраивает ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин. Так, недавно он успел наброситься на Бома за то, что американец его перебил.
Комментарии
поэтому телеведущие типа тёмы шейнина могут их использовать как боксёрские груши на потеху слопатыедам.
государство финансирует зомбо-ТВ, чтобы шейнины могли на глазах у всех издеваться над хохлами, америкосами, поляками и т.д.