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Женщину-водителя в Барнауле ждет суд за гибель ее пассажирки в результате столкновения с КамАЗом в центре города.

Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемой инкриминируют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В данный момент следствие установило, что женщина, управляя автомобилем Toyota Ipsum, нарушила ПДД, не уступила дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю МКМ — 4605 (мусоровоз) на шасси КамАЗ и повернула налево на пересечении улицы Анатолия и проспекта Социалистического.

В результате произошло столкновение машин. При этом пассажирке легковушки была причинена закрытая травма грудной клетки, а также открытая черепно-мозговая травма.

В итоге женщина скончалась спустя два дня в больнице.

Обвиняемой грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.