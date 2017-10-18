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Подъемные для молодых преподавателей, переезжающих в сельскую местность на постоянную работу, в Алтайском крае с 2018 года увеличат с 200 до 250 тысяч рублей. Об этом в рамках интернет-форума сообщил министр финансов правительства региона Владимир Притупов.

По его словам, в проекте бюджета на следующий год предусмотрена индексация сельским педагогам компенсации расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, а также индексация выплат иным специалистам, работающим в сельской местности.

"Будут увеличены подъемные для молодых преподавателей, переезжающих в сельскую местность: выпускников вузов – с 200 до 250 тыс. рублей (40 человек); ссузов – со 100 до 150 тыс. рублей (40 человек). Предусмотрено увеличение фонда заработной платы работникам бюджетной сферы на 12%", — сообщил министр финансов Алтайского края.

Владимир Притупов добавил, что всего расходы социального характера в бюджете края на 2018 год планируются в объёме 61 879 млн рублей, или 70% от общего объема расходов. Они включают в себя расходы на образование, здравоохранение и социальную защиту населения.

Ранее губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил, что бюджет региона на 2018 год превысит 100 миллиардов рублей.