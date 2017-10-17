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Житель Бийска приговорен к реальному лишению свободы за совершение 19 краж в течение трех месяцев.

Как сообщили в краевой прокуратуре, злоумышленник промышлял в торговых центрах, магазинах, оптике, кафе, отделении почтовой связи и офисах. При этом незадолго до серии преступлений он освободился по УДО из колонии.

"Находясь в торговых центрах, он проникал в подсобные и служебные помещения, двери которых были не закрыты, и совершал кражи личных вещей и денег сотрудников. В отделении почтовой связи, просунув руку за закрытую стойку служебного помещения, открыл ящик стола и похитил 53 000 рублей", — уточняют в надзорном ведомстве.

Известно, что ранее мужчина отбывал наказание за подобные преступления.