Трейлер "Черной пантеры"
Второй трейлер фильма, снятого по комиксам Marvel, "Черная пантера" появился в сети. Фильм выйдет в феврале 2018-го, а пока пользователи соцсетей активно обсуждают трейлеры, и хороших отзывов о ленте немного.
Не все считают фильмы по комиксам шедеврами. "Очередной шлак по комиксам", "Фильм про еврейскую чудо-женщину, победившую нацистов, уже втюхали. На очереди черный супергерой-мужчина кошка!", "Блин, ну ведь большая часть фильмов по комиксам реально слишком детские. Причем в самих комиксах истории как раз-таки более интересные и продуманные", – пишут интернет-пользователи.
Юбилей Пескова
17 октября пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову исполнилось 50 лет. Пользователи соцсетей поздравили пресс-секретаря с днем рождения.
Дорогой и Уважаемый Дмитрий Сергеевич ❗️От всей души поздравляем Вас с Днём рождения❗️👏👏👏Желаем Вам богатырского здоровья💪,океан любви с @tatiana_navka ,безграничного счастья от вашего богатства-ваших детей👧👦👨👩👨...пусть они только радуют✌️ Вы-пример для подражания❗️❗️❗️Вы-мозг❗️❗️❗️Вы-ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ❗️❗️❗️С праздником🎂🎂🎂 #instagood #деньрождения #дмитрийпесков #татьянанавка #праздник #дети #счастье #счастьеесть #мы #я #кремль #деньрождения #я #инстамама #инстадети #instagood #instagramer #instalike
17 октября 2017 года Дмитрию Пескову исполняется 50 лет. Обычно пресс-секретарь президента отвечает на вопросы журналистов очень аккуратно и сдержанно, но и у него есть яркие и запоминающиеся цитаты. Давайте вместе их вспомним! Поздравить именинника можно в комментариях. #прессекретарь #Песков #ДмитрийПесков #юбилей #Кремль #Москва #Россия @bakaev_dmitry @ilyasyulgushev @kremlin_russian @pogodinast @adelinamakulova @maria_permiakova @_bakaev_a @petina_ka @putin.life @flipoty33 @korneev.ivan_
Смертельное ДТП в Барнауле
16 октября на улице Трактовой около 19:30 сбили насмерть двух пешеходов. Среди пользователей соцсетей новость вызвала дискуссию, люди рассуждали о наказании водителя: "Тут-то вообще пешеходы в неположенном месте переходили. Оправдают и отпустят", "От наших высказываний ничего не зависит, всё решит суд". А также вспоминают о том, что подобные ситуации на этой улице случались и раньше.
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