Трейлер "Черной пантеры"

Второй трейлер фильма, снятого по комиксам Marvel, "Черная пантера" появился в сети. Фильм выйдет в феврале 2018-го, а пока пользователи соцсетей активно обсуждают трейлеры, и хороших отзывов о ленте немного.

Не все считают фильмы по комиксам шедеврами. "Очередной шлак по комиксам", "Фильм про еврейскую чудо-женщину, победившую нацистов, уже втюхали. На очереди черный супергерой-мужчина кошка!", "Блин, ну ведь большая часть фильмов по комиксам реально слишком детские. Причем в самих комиксах истории как раз-таки более интересные и продуманные", – пишут интернет-пользователи.

Юбилей Пескова

17 октября пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову исполнилось 50 лет. Пользователи соцсетей поздравили пресс-секретаря с днем рождения.

С пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым на полях #вфмс2017 Завтра у Дмитрия Сергеевича юбилей, но несмотря на это весь в делах. И мы с ним! #дмитрийпесков #сочи A post shared by Сергей Тугушев (@sergey_tugushev) on Oct 15, 2017 at 2:25pm PDT

Смертельное ДТП в Барнауле

16 октября на улице Трактовой около 19:30 сбили насмерть двух пешеходов. Среди пользователей соцсетей новость вызвала дискуссию, люди рассуждали о наказании водителя: "Тут-то вообще пешеходы в неположенном месте переходили. Оправдают и отпустят", "От наших высказываний ничего не зависит, всё решит суд". А также вспоминают о том, что подобные ситуации на этой улице случались и раньше.