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В начале октября в Федеральном центре травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула впервые провели эндоскопические хирургические вмешательства при остеохондрозе (дегенеративно-дистрофических заболеваниях поясничного отдела позвоночника). Об этом сообщается на сайте Минздрава Алтайского края.

Первые операции выполнял, делясь опытом и практическими рекомендациями по развитию спинальных эндоскопических технологий, заведующий отделением хирургии дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника и нейрохирургии №15 ФГБУ "Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. академика Г.А. Илизарова" в Кургане Сергей Люлин. Его ассистентами были спинальные хирурги Федерального центра Алексей Кривошеин и Иван Кравчуков.

"В процессе операции были отработаны интраламинарный эндоскопический доступ (между дуг позвонков) для удаления грыж межпозвонковых дисков и устранения стеноза (дегенеративного сужения позвоночного и межпозвонковых спинномозговых каналов) любой локализации и фораминальный эндоскопический доступ (через межпозвонковый спинномозговой канал) для удаления фораминальных грыж межпозвонковых дисков, сдавливающих спинномозговой нерв", — говорится в сообщении.

Основные преимущества данной технологии хирургии позвоночника — снижение риска кровотечения, инфекционных осложнений и повреждения спинномозговых нервов, послеоперационный болевой синдром менее выражен, интенсивность корешковой боли после операции быстро уменьшается, в результате чего для восстановления нужно будет проводить в стационаре совсем немного времени и вскоре можно будет вернуться к активному образу жизни.

Также эндоскопические технологии позволяют надолго отсрочить открытые декомпрессивно-стабилизирующие операции на позвоночнике, обеспечить менее травматичное их проведение, а иногда и вовсе избежать их.

Сейчас в РФ эндоскопические операции на позвоночнике проводят лишь в клиниках федерального уровня. Теперь данную медпомощь могут получить жители Алтайского края, а также Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.