Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 356 квадратных метров продают в Барнауле за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Продам дом в элитном месте города. Вокруг сосны и чистый лесной воздух. Все коммуникации", — говорится в объявлении.
Дом имеет три уровня и находится в Вешнем первом тупике.
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Жилье расположено на ухоженном участке площадью 10 соток.
Комментарии
опять лютый недострой за кучу бабок