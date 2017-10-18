Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 356 квадратных метров продают в Барнауле за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Продам дом в элитном месте города. Вокруг сосны и чистый лесной воздух. Все коммуникации", — говорится в объявлении.

Дом имеет три уровня и находится в Вешнем первом тупике.

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Жилье расположено на ухоженном участке площадью 10 соток.