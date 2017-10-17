Фото: instagram.ru

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение главе российского государства Владимиру Путину. Об этом пишет Znak со ссылкой на Instagram-аккаунт музыканта.

Произведение начинается со слов: "Путина, конечно, жалко. Столько лет одно и то же". В стихотворении Шнуров размышляет о возможности главы государства "выпить по писят", его степенной личной жизни, а также различных встречах и поездках.

Издание напоминает, что ранее музыкант написал нецензурное стихотворение в защиту телеведущей Ксении Собчак, которая, предположительно, будет баллотироваться в президенты России в следующем году.

Музыкант в своем стихотворении использовал нецензурные выражения, поэтому портал Amic.ru не может разместить текст произведения. Ознакомиться с ним можно по этой ссылке.