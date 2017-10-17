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Экс-президент Грузии, бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили на митинге около здания Рады потребовал, чтобы президент Украины Петр Порошенко ушел в отставку. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что акции протеста проходят рядом со зданием Рады во вторник, 17 октября. Тысячи человек требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Митингующие заполонили площадь Конституции близ здания парламента и частично прилегающие к нему улицы.

"Если сегодня Порошенко последний раз не услышит вас и попытается выиграть время, как он делает три года, тогда нам всем надо переместиться в другое место с этой площади", — цитирует агентство политика.

На митинге Саакашвили призвал местных жителей после работы присоединиться к протестной акции и потребовать, чтобы Порошенко задумался об уходе со своего поста "и освободил украинский народ".

Подчеркивается, что протестующие одобрительно отреагировали на призывы бывшего грузинского лидера.

Корреспондент агентства сообщил, что один из участников митинга надел маску Порошенко, повесил на шею табличку с текстом: "Импичмент" и начал танцевать.

По мнению политолога Олега Онопко, "без санкции на то США личный конфликт Саакашвили и Порошенко вряд ли перерастет во что-то более серьезное".

Он считает, что конфликт будет протекать при помощи политических дискуссий и может перерасти "в фазу открытой президентской или парламентской кампании сторонников Саакашвили или его самого".