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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев на шестом форуме "Открытые инновации" заявил, что у страны достаточно потенциала для того, чтобы гарантировать цифровой суверенитет, однако она не собирается замыкаться и строить свой цифровой "колхоз". Об этом пишет РИА "Новости".

"У нас достаточно потенциала, чтобы гарантировать свой цифровой суверенитет. Но мы не собираемся замыкаться и строить обособленный цифровой "колхоз", — цитирует агентство слова главы Кабмина.

Медведев также отметил, что емкость российского рынка ограничена.

Глава правительства добавил, что российские разработки будут продвигать на глобальные рынки. РФ готова действовать совместно с международными партнерами, в том числе партнерами по евразийской интеграции.

Премьер подчеркнул, что нужно создавать среду доверия в сфере цифровизации, хотя сегодня это и непросто, "в силу известных причин".

В завершение Медведев отметил, что Россия открыта, и выразил надежду, что "наш диалог продолжится и на этой, и на других дискуссионных площадках".