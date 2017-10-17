В Москве пойман таксист-клофелинщик, на счету которого около ста пострадавших, в том числе и погибшие, сообщает LIFE со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Одной из жертв таксиста-маньяка стал известный радиоведущий Артур Битов, тело которого нашли на улице в апреле. Изначально предполагалось, что к летальному исходу привело злоупотребление алкоголем, но расследование показало, что журналист стал жертвой нападения, был отравлен и ограблен, после чего замерз и скончался.

Через полгода, 16 октября, был установлен и задержан человек, причастный к смерти Битова. Им оказался 29-летний таксист Ваагн Карапетян. В его съемной квартире в Серпухове оперативники нашли целый склад лекарств и награбленные ценности. Также там находилось множество украденных часов и телефонов.

Правоохранители обнаружили в квартире 190 таблеток клозапина. Согласно предварительной информации, мужчина занимался частным извозом. Как считают в полиции, он арендовал "Мерседес", куда заманивал людей под предлогом отвезти домой, а после этого он травил клиентов и грабил.